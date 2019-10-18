السماك, ومحترف, الصيد, بلال, ياسين, من, طمرة, يحذر, من, صواعق, البرق, خلال, صيد, الاسماك, في, فصلي, الخريف, والشتاء,

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في الآونة الأخيرة أخذت ظاهرة التنمر بالانتشار وبدأت تظهر في المدارس وفي الشارع...
تستعد جماهير غزة اليوم للمشاركة فى الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة الكبرى وكسر...
اليوم الجمعة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات...
فاز الطالب سميح عيسى في رئاسة مجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم...
بمبادرة منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي في البلاد، عقد في المركز الجماهيري في مجد...
اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين اليوم الخميس شارع 40 في منطثة الجنوب بفعل السيول...
أصيب اليوم الخميس، عامل بجروح، إثر انفجار نتج عن تسرب غاز الطهي بأحد المطاعم وسط...
بعثت الأسيرة سماح جرادات، رسالة لأهلها من سجن "الدامون" الذي تقبع به منذ انتهاء...
قال نادي الأسير إن المحكمة العسكرية في "عوفر" تعقد اليوم جلسة للأسيرة هبه اللبدي...
من المقرر ان يجتمع قادة كبار من الشرطة يوم الاحد القادم مع رؤساء مجالس محلية عربية...