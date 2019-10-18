السماك, ومحترف, الصيد, بلال, ياسين, من, طمرة, يحذر, من, صواعق, البرق, خلال, صيد, الاسماك, في, فصلي, الخريف, والشتاء,

شهد شاطئ زيكيم الثلاثاء حادثا نادرا , عندما اصابت صاعقة برق 4 افراد عائلة من المتدينين اليهود الذين كانوا يقضون يومهم على الشاطئ .وقد اسفر الحادث عن مصرع فتى 14 عاما واصابات منها خطيرة لا يزال بعض المصابين يخضعون للعلاج في المستشفى فمنهم من وصفت اصابته بالحرجة خاصة وان الصاعقة كانت قوية جدا .وفي هذه الفترة من السنة تنشط فيها عمليات اصطياد السمك لدى الهواة ومعظمهم من المواطنين العرب الذين يخرجون للاطياد بحثا عن الاسماك التي تقترب في هذه الفترة من الشاطئ مع تدافق الأمواج والرياح وخاصة سمكة الانتياس الضخمة .وعن مخاطر الصيد في هذه الفترة تحدثنا الى المواطن بلال ياسين من مدينة طمرة وهو خبير في هواية صيد الاسماك وصاحب مسمكة الصياد ومطعم سمكمك في المدينة والذي حذر من مخاطر اصطياد الاسماك خلال فصل الخريف والشتاء حيث قال :" تشهد البلاد في هذه الايام تقلبات عديدة باحوال الطقس منها كثرة البرق، وكما هو معروف للجميع ان البرق هو عبارة عن شحنات كهربائية ذات جهد عالي جداً، تضرب في بعض الاحيان البحر مما يجعل المياه الموصلة للتيار بنقل الشحنة الكهربائية الى الصيادين وخصوصا مستعملي الصنارة المصنوعة من الياف الكربون الموصل للكهرباء، والذي يتسبب باصابة الصياد بجروح خطيرة او حتى شهدنا حالات وفاة عديدة بسبب الجهد العالي للشحنة".وتابع :" ومن هنا انصح الجميع بتوخي الحذر واستعمال الصنارة الملائمة والعازلة للكهرباء او حتى استشارة خبير قبل الذهاب لاصطياد الاسماك