تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-18 08:55:25 الاتحاد الإسباني يؤجل الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة |  2019-10-18 08:49:49 السماك ومحترف الصيد بلال ياسين من طمرة يحذر من صواعق البرق خلال صيد الاسماك في فصلي الخريف والشتاء |  2019-10-18 08:39:17 وللعنف مظاهر ... الصنارة تفتح ملف التنمر في تقرير خاص - المستشار التربوي راجح عيّاشي:التنمّر ظاهرة عدوانية خطيرة |  2019-10-18 08:37:46 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "لا للتطبيع" |  2019-10-18 06:28:59 الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط الأمطار |  2019-10-18 06:27:28 بعد الاحتجاجات.. الحريري يتراجع عن فرض ضرائب على "واتساب" |  2019-10-17 23:35:08 التوصل الى اتفاق حول تعليق النشاطات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا |  2019-10-17 22:20:26 الطالب سميح عيسى رئيساً لمجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم |  2019-10-17 22:19:12 منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي يبحث استفحال ظاهرة العنف |  2019-10-17 20:01:09 نعمة أم نقمة؟ |  2019-10-17 15:00:33 فيديو - نداء من المسجد في الدبية بلبنان للمسلمين والمسيحيين للاحتماء داخله من النيران التي تحاصر المنازل |  2019-10-17 14:58:48 Metro البريطانية - بيلا حديد أجمل إمرأة في العالم |  2019-10-17 14:52:45 مايك بنس يصل إلى تركيا.. وفي أجندته مطلب واحد |  2019-10-17 13:40:36 انتخابات الكنيست : جولة أخرى ستتطلب 1.6 مليار شيكل |  2019-10-17 13:37:49 أردوغان: رميت رسالة ترامب في سلة المهملات (صورة الرسالة) |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السماك ومحترف الصيد بلال ياسين من طمرة يحذر من صواعق البرق خلال صيد الاسماك في فصلي الخريف والشتاء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




شهد شاطئ زيكيم الثلاثاء حادثا نادرا , عندما اصابت صاعقة برق 4 افراد عائلة من المتدينين اليهود الذين كانوا يقضون يومهم على الشاطئ .

وقد اسفر الحادث عن مصرع فتى 14 عاما واصابات منها خطيرة لا يزال بعض المصابين يخضعون للعلاج في المستشفى فمنهم من وصفت اصابته بالحرجة خاصة وان الصاعقة كانت قوية جدا .


وفي هذه الفترة من السنة تنشط فيها عمليات اصطياد السمك لدى الهواة ومعظمهم من المواطنين العرب الذين يخرجون للاطياد بحثا عن الاسماك التي تقترب في هذه الفترة من الشاطئ مع تدافق الأمواج والرياح وخاصة سمكة الانتياس الضخمة .


وعن مخاطر الصيد في هذه الفترة تحدثنا الى المواطن بلال ياسين من مدينة طمرة وهو خبير في هواية صيد الاسماك وصاحب مسمكة الصياد ومطعم سمكمك في المدينة والذي حذر من مخاطر اصطياد الاسماك خلال فصل الخريف والشتاء حيث قال :" تشهد البلاد في هذه الايام تقلبات عديدة باحوال الطقس منها كثرة البرق، وكما هو معروف للجميع ان البرق هو عبارة عن شحنات كهربائية ذات جهد عالي جداً، تضرب في بعض الاحيان البحر مما يجعل المياه الموصلة للتيار بنقل الشحنة الكهربائية الى الصيادين وخصوصا مستعملي الصنارة المصنوعة من الياف الكربون الموصل للكهرباء، والذي يتسبب باصابة الصياد بجروح خطيرة او حتى شهدنا حالات وفاة عديدة بسبب الجهد العالي للشحنة".


وتابع :"  ومن هنا انصح الجميع بتوخي الحذر واستعمال الصنارة الملائمة والعازلة للكهرباء او حتى استشارة خبير قبل الذهاب لاصطياد الاسماك




كلمات متعلقة

السماك, ومحترف, الصيد, بلال, ياسين, من, طمرة, يحذر, من, صواعق, البرق, خلال, صيد, الاسماك, في, فصلي, الخريف, والشتاء,

تابعونــا

وللعنف مظاهر ... الصنارة تفتح ملف التنمر في تقرير خاص - المستشار التربوي راجح عيّاشي:التنمّر ظاهرة عدوانية خطيرة وللعنف مظاهر ... الصنارة تفتح ملف التنمر في تقرير خاص - المستشار التربوي راجح عيّاشي:التنمّر ظاهرة عدوانية خطيرة 2019-10-18 | 08:39:17

في الآونة الأخيرة أخذت ظاهرة التنمر بالانتشار وبدأت تظهر في المدارس وفي الشارع...

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "لا للتطبيع" غزة تستعد للمشاركة في جمعة "لا للتطبيع" 2019-10-18 | 08:37:46

تستعد جماهير غزة اليوم للمشاركة فى الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة الكبرى وكسر...

الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط الأمطار الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط الأمطار 2019-10-18 | 06:28:59

اليوم الجمعة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات...

الطالب سميح عيسى رئيساً لمجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم الطالب سميح عيسى رئيساً لمجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم 2019-10-17 | 22:20:26

فاز الطالب سميح عيسى في رئاسة مجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم...

منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي يبحث استفحال ظاهرة العنف منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي يبحث استفحال ظاهرة العنف 2019-10-17 | 22:19:12

بمبادرة منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي في البلاد، عقد في المركز الجماهيري في مجد...

السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب 2019-10-17 | 12:32:26

اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين اليوم الخميس شارع 40 في منطثة الجنوب بفعل السيول...

إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين 2019-10-17 | 12:09:42

أصيب اليوم الخميس، عامل بجروح، إثر انفجار نتج عن تسرب غاز الطهي بأحد المطاعم وسط...

ولدنا للفرح وفي سبيله نموت.. رسالة الأسيرة جرادات لأهلها ولدنا للفرح وفي سبيله نموت.. رسالة الأسيرة جرادات لأهلها 2019-10-17 | 11:57:43

بعثت الأسيرة سماح جرادات، رسالة لأهلها من سجن "الدامون" الذي تقبع به منذ انتهاء...

اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً 2019-10-17 | 11:54:34

قال نادي الأسير إن المحكمة العسكرية في "عوفر" تعقد اليوم جلسة للأسيرة هبه اللبدي...

قيادة الشرطة تلتقي رؤساء المجالس العربية بخصوص السلاح قيادة الشرطة تلتقي رؤساء المجالس العربية بخصوص السلاح 2019-10-17 | 11:34:57

من المقرر ان يجتمع قادة كبار من الشرطة يوم الاحد القادم مع رؤساء مجالس محلية عربية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كابول طن لحوم ابادة رقابة بيطيرية قرية ضبط حملة مداهمة زكي كمال الاكاديمية العربية عرض الحرق العربي باقةانتفاضةشارع6كمال ذياب سائق شاحنة حيفا حادث طرق مروع مفرق الفريديس سياقة تحت تأثير المخدرات هروين اجتياز مفرق اشارة حمرا ضحايا يافزوجان رأفت صباح سليم مولود بكر يرزق طفل قرية طرعان انتظار 10 سنواتأمر هدم بيت عائلة خميس محمود الحسينية قرية مناشدة هدم اجزاء من بيت عائلة الزبارقة اللد وسط استنكار استنفاراصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب ملكة جمال الارض ميس ايرث النمسا فيينا شمس طرعاني ليلك تتويج مكابي تل ابيب طالب طواطخة انتقال التوقيع 4 مواسم فريق اللاعب رصاصة طائشة مسجد عراق الشباب ام الفحم الشرطة تخترق حريق حرش هائل قرب قرية الرامة النيران البيوت الاهالي اطفاء طائرة مشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة مزهر عنان كفر مندا تسلق جبال الهيمالايا دراجة هوائية المدرب أول عربي اسرائيل بلاد احتراق بيت في كفر قاسم اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com