غزة, تستعد, للمشاركة, في, جمعة, "لا, للتطبيع",

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى الكل الفلسطيني للمشاركة بفعاليات اليوم بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيمات العودة الخمس المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة .

تستعد جماهير غزة اليوم للمشاركة فى الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار والتى جاءت بوسم " لا للتطبيع " وذلك رفضاً لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي."

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