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بعد الاحتجاجات.. الحريري يتراجع عن فرض ضرائب على "واتساب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات التي اندلعت في بيروت، على خلفية قوانين الضرائب الجديدة المفروضة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب".



ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، قوله إنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اللبناني، بشأن الدراسة المرتبطة بضريبة "واتسآب"، وان الرئيس الحريري، طلب إيقاف الدراسة المتعلقة بواتسآب، وعدم تنفيذ أي شيء ولا رسوم إضافية على واتسآب ولا ما شابه واتسآب".


كما قال وزير المالية، علي حسن خليل: "من حق الناس التعبير عن رفضها بطريقة سلمية، ومن المهم أيضاً أن تعرف الناس أننا  لم نوافق على أي قرار حول واتسآب بالأمس، ولا حول غيره من الضرائب".


وتابع "ملتزمون بالموازنة الخالية من الضرائب، كما قدمناها لمجلس الوزراء". 




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