التوصل, الى, اتفاق, حول, تعليق, النشاطات, العسكرية, التركية, في, شمال, شرق, سوريا,

اعلن في انقرة مساء اليوم عن التوصل الى اتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب اردوان ونائب الرئيس الامريكي مايك بينس خلال اجتماعهما في انقرة اليوم يقضي بتعليق النشاطات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا لمدة 120 ساعة من اجل اتاحة الفرصة امام القوات الكردية للانسحاب من المنطقة التي اعلنت انقرة عنها منطقة آمنة .

وافاد موقع ميدل إيست أي نقلا عن مسؤولين اتراك ان فرض النظام في المنطقة الامنة سيناط بالقوات التركية وان الطرفين الامريكي والتركي سيعززان التعاون بينهما لتطبيق الاتفاق .ولم يورد الموقع تفاصيل اوفى حول الاتفاق.ورحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاتفاق قائءلا انه ينقذ حياة الملايين وشكر ترامب الرئيس التركي ادردوان على استعداده للتعاون في هذا الاتفاق .