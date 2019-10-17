التوصل, الى, اتفاق, حول, تعليق, النشاطات, العسكرية, التركية, في, شمال, شرق, سوريا,

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أصدر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات التي...
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من منطقة الدبية في لبنان والذي يسجل...
وصل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس، إلى أنقرة في محاولة لانتزاع وقف...
حذرت وزارة المالية من أن تكلفة حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة ستكون بمثابة ضربة...
كشفت قناة بي بي سي أن الرئيس التركي رفض رسالة الرئيس الأمريكي القاسية والقى بها في...
نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية...
نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، رسالة عبر صفحتها على “فيسبوك”،...
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسماء رفيعة المستوى من الحزب الديمقراطي...
توفي الملاكم الأمريكي، باتريك داي، الليلة الماضية في شيكاغو متأثرا بإصابة في...
توفي الملاكم الأمريكي، باتريك داي، الليلة الماضية في شيكاغو متأثرا بإصابة في...