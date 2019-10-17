الاردن, ترفض, اعتقال, هبه, اللبدي,

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، ان حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي صدر الخميس بالمصادقة على الاعتقال الإداري للمواطنة الاردنية هبة اللبدي، هو حكم باطل وغير مقبول ومرفوض.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن السفير سفيان القضاة، ان الوزارة أبلغت الجانب الإسرائيلي رفضنا وعدم قبولنا لهذا الحكم الباطل، وتأكيدنا طلب الإفراج الفوري عن هبة.وأكد القضاة ان الوزارة ستواصل السعي والضغط من أجل ضمان الإفراج عن هبة وبكل السبل المتاحة والممكنة.

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