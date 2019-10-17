الطالب, سميح, عيسى, رئيساً, لمجلس, الطلاب, في, المدرسة, الثانوية, الشاملة, في, كفر, قاسم,

فاز الطالب سميح عيسى في رئاسة مجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم صباح يوم الخميس 17-10-2019 بعد فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت صباح اليوم الخميس.

انطلقت العملية الانتخابية مع بداية الحصة الثانية في كافة الصفوف من مختلف الطبقات، حيث سارت العملية الانتخابية بجو يسوده الهدوء والنزاهة من خلال متابعة حثيثة من المدير واشراف رائع من المربين والمعلمين حتى يتسنى لكل طالب وطالب الادلاء بصوته وممارسة حقه الديمقراطي في إنتخاب رئيس ومندوبين لمجلس الطلاب.بعد انتهاء عملية الاقتراع قامت اللجان المؤلفة من كوكبة من المعلمين بفرز الاصوات بحرفية وتدقيق تام وقد قام بمتابعة سير العملية الانتخابية والتخطيط لها طاقم التربية الاجتماعية الذي واكب سير العملية وأشرف على فرز النتائج عن كثب. بعد الانتهاء من فرز الأصوات قام نائب مدير المدرسة الأستاذ نبيه بدير بالإعلان عن نتائج الانتخابات لسنة 2019/2020. حيث فاز الطالب سميح عيسى برئاسة المجلس حيث حصل على 251 صوت، بينما جاء الطالب جميل ريان والطالبة صالحة عيسى في المرتبة الثانية برصيد 117 صوت لكل طالب، وجاء الطالب محمد بدير في المرتبة الرابعة.أما الممثلين فمن طبقة العواشر فازت الطالبة نور عيسى حيث حصلت على 91 صوت، ومن طبقة الحوادي عشر فاز الطالب وسيم عيسى حيث حصل على 70 صوت.وفي حديث مع مدير المدرسة، الدكتور الشيخ إياد عامر، قال:" هذا اليوم كان يوماً مميزاً في المدرسة حيث شارك في هذا العرس الديموقراطي نحو 750 طالب وطالبة، حيث مارسوا حقهم في إنتخاب رئيس ومندوبين لمجلس الطلاب، مشدداً على أن الفائز الاول هو الشاملة وطلابها الذين تمتعوا بروح رياضية عالية وكانوا مثالا يحتذى في احترام الاخر وحب الغير والتسامح والسعي قدما في مد يد العون والتعاون فيما بينهم بغض النظر عن الفائز".وأختتم حديثه:" أقدم جزيل الشكر للجميع ممن ساهم في إنجاح هذا اليوم خاصة طاقم التربية الاجتماعية، متمنياً النجاح والفلاح للجميع".