منتدى, أقسام, الرفاه, الاجتماعي, يبحث, استفحال, ظاهرة, العنف,

بمبادرة منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي في البلاد، عقد في المركز الجماهيري في مجد الكروم اجتماع حضره لفيف من مديري أقسام الخدمات الاجتماعية في المنطقة، لمناقشة ظاهرة العنف والاجرام المنظم المستشرية في المجتمع العربي ووضع خطة عمل لاجتثاث هذه الآفة. تولى إدارة الاجتماع مدير قسم الرفاه في مجلس مجد الكروم المحلي مرعي خلايلة. والقى رئيس لجنة المتابعة محمد بركة كلمة أكد من خلالها على أهمية الدور المنوط بأقسام الخدمات الاجتماعية في معالجة مختلف القضايا المجتمعية في مقدمتها آفة العنف المستشرية في المجتمع العربي. وتوقف بركة عند الدراسة التي تم إعدادها بمبادرة لجنة المتابعة كمشروع طويل الامد لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وقد جرى إعداد البحث من خلال ورشات دراسية مكثفة، شارك فيها لفيف من الاخصائيين في مختلف المجالات، وسيجري اصداره في كتاب يوزّع على كافة المؤسسات والجهات التي ستعنى في مكافحة العنف والجريمة من ضمنها اقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية العربية. ورحب رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي بالحضور وتحدث على ضرورة الاهتمام بجمهور الاطفال الذين يشاهدون مسرح الجريمة في وضح النهار ويتعرضون للازمات النفسية. وفي كلمتها قالت النائبة هبة يزبك مركّزة لجنة الرفاه الاجتماعي المنبثقة عن القائمة المشتركة، أن أقسام الخدمات الاجتماعية في بلداتنا العربية هي خط المواجهة المباشر لمعالجة جميع القضايا والمشاكل المجتمعية وعلينا تقوية دور هذه الاقسام في ظل النقص بالميزانيات والملاكات. واستعرض النائب جابر عساقلة، تجربته السابقة من خلال العمل المشترك مع أقسام الخدمات الاجتماعية، مشيدا بالدور الرائع لها في الجانب العلاجي الفردي والجماعي، مؤكدا على أهمية تعزيز دورها المؤثر في تنظيم المجتمع داخليا والمرتبط بالعمل الجماهيري ايضا. ودعا عساقلة الى توطيد العلاقة بين إدارة منتدى مكاتب الخدمات الاجتماعية مع القائمة المشتركة للضغط على وزارة الرفاه الاجتماعي من أجل تحرير الميزانيات وزيادة عدد الملاكات. هذا وقد أقر الاجتماع سلسلة من الخطوات أهمها، عدم إدخال ظاهرة الاجرام المنظم في برامج أقسام الخدمات الاجتماعية والاهتمام في ظاهرة العنف المستشري في المجتمع العربي، خاصة وانه يهدد الامن الشخصي والجماعي للمواطنين، وبناء خطة عمل ترتكز على قرارات لجنة المتابعة التي اتخذت في مؤتمر الطيبة كحجر أساس نحو بناء خطة عمل شمولية للمجتمع العربي لوضعها على طاولة وزارة الرفاه والوزارات المختلفة، وبناء شراكات على المستويين المحلي والقطري مع جهاز التربية والتعليم والمراكز الجماهيرية والجمعيات الاهلية، وتعزيز العمل المشترك بين المنتدى والقائمة المشتركة ولجنة الرؤساء ووزارة الرفاه الاجتماعي.