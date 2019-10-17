تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-18 08:55:25 الاتحاد الإسباني يؤجل الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة |  2019-10-18 08:49:49 السماك ومحترف الصيد بلال ياسين من طمرة يحذر من صواعق البرق خلال صيد الاسماك في فصلي الخريف والشتاء |  2019-10-18 08:39:17 وللعنف مظاهر ... الصنارة تفتح ملف التنمر في تقرير خاص - المستشار التربوي راجح عيّاشي:التنمّر ظاهرة عدوانية خطيرة |  2019-10-18 08:37:46 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "لا للتطبيع" |  2019-10-18 06:28:59 الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط الأمطار |  2019-10-18 06:27:28 بعد الاحتجاجات.. الحريري يتراجع عن فرض ضرائب على "واتساب" |  2019-10-17 23:35:08 التوصل الى اتفاق حول تعليق النشاطات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا |  2019-10-17 22:20:26 الطالب سميح عيسى رئيساً لمجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم |  2019-10-17 22:19:12 منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي يبحث استفحال ظاهرة العنف |  2019-10-17 20:01:09 نعمة أم نقمة؟ |  2019-10-17 15:00:33 فيديو - نداء من المسجد في الدبية بلبنان للمسلمين والمسيحيين للاحتماء داخله من النيران التي تحاصر المنازل |  2019-10-17 14:58:48 Metro البريطانية - بيلا حديد أجمل إمرأة في العالم |  2019-10-17 14:52:45 مايك بنس يصل إلى تركيا.. وفي أجندته مطلب واحد |  2019-10-17 13:40:36 انتخابات الكنيست : جولة أخرى ستتطلب 1.6 مليار شيكل |  2019-10-17 13:37:49 أردوغان: رميت رسالة ترامب في سلة المهملات (صورة الرسالة) |

الرئيسية | كلمة فيدا مشعور



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نعمة أم نقمة؟



  |   فيدا مشعور   |   اضافة تعليق



مركز الأخبار يتمحور هذه الأيام حول الفتاة "نعمة", مما يوجب التوقف عند الموضوع.

فجأة أصبحت "نعمة" المتواجدة في روسيا, أو يصح اللقب "نقمة", القلب النابض لدولة إسرائيل وكأنها الشريان التاجي الذي يزوّد حكامها وشعبها بالحياة.
حكم القضاء الروسي بالسجن 7 سنوات ونصف على نعمة بعد أن ضبطت في المطار وفي حوزتها مخدرات بوزن أكثر من 9 چرامات بقليل..
نعمة كانت في طريقها الى البلاد.
إسرائيل تدعي أن الكمية بسيطة لا تستحق السجن.. لكن المخدر هو مخدر سواء كان چراما أو مئة چرام.
حكومة إسرائيل ورئيسها وشعبها تجندوا لنعمة مطالبين بالإفراج عنها.
وكأن سجنها منح الحياة في الجسم الإسرائيلي.. وكأن المخدر الذي وُجد معها منح الحياة للمواطنين وجعلهم جسماً واحداً متناسقاً ومتناغماً يعزف سمفونية واحدة أسمها "أطلقوا سراح نعمة"..
ماذا كان ممكن ان يكون السيناريو لو نجحت نعمة في إدخال المخدر الى البلاد بسلام؟ لربما تقاسمته مع آخرين وكبرت دائرة تعاطي المخدرات التي هي آفة المجتمع.
نَشر المخدرات هو خطر على صحة المجتمع.. لكنه لم يمنع من التفاف المجتمع الإسرائيلي حولها.
هذا مثال لحكام العرب عن معنى عدم التخلي عن المواطن حتى لو كان مذنباً.. سجون العالم مليئة بالمواطنين العرب الأبرياء ومنهم المناضلون.. لكن دول العرب وحكامها هم حكام شراذم وطوائف وقبائل.. دول لا قيمة للمواطن فيها.. دول لا قادة فيها.. بل سلاطين يطاردون شعوبهم..
أيها الحكام العرب.. نعمة ضبطت بحوزتها مخدرات, ورغم ذلك هبّت إسرائيل حكومة وشعباً للدفاع عنها..
بينما أنتم تغتالون حتى الأفكار وتغتالون المواطن الذي لا يشكل خطراً على كيان من يعيش معه.
إذا كانت المخالفات القانونية في خارج البلاد توحد الشعب اليهودي وكأنها مادة لاصقة توحدهم, ابحثوا عن مادة لاصقة توحدكم حكاماً وشعباً لصالح المواطنين المظلومين حقاً..
* * *

هبة اللبدي, 32 عاماً, معتقلة إدارياً, تقبع في ظروف صعبة في إسرائيل في سجن الـ"جلمة".. مضربة عن الطعام منذ 24 يوماً تدهورت حالتها الصحية وللآن لم يهبّ أيّ من الحكام العرب لمساعدتها.. رغم تدهور حالتها الصحية بشكل خطير..
هبة لم تكن تحمل ولا چرام من المخدرات..

* * *

بدها شوية توضيح..
* حرائق لبنان تزامنت مع حرائق لبنان السياسية وكأن حرائق السياسيين لا تكفي لبنان.

* بينما يخوض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معركة قضائية ضد زوجته الأميرة هيا بنت الحسين, دفع في بريطانيا حوالي 4 مليون دولار ثمن "مهر" لم يبلغ العام من عمره بعد.
شعوب جائعة للخبز...
وشعوب جائعة للترف..

نعمة أم نقمة؟




كلمات متعلقة

نعمة, أم, نقمة؟,

تابعونــا

"ضجة وضجيج" "ضجة وضجيج" 2019-10-10 | 21:56:09

يبدو أن الزعرنة أصبحت سياسة البعض, فرغم الضجة ورغم الاحتجاجات ضد العنف وسفك...

حالة طوارئ حالة طوارئ 2019-10-03 | 20:08:37

لم أصدق يومًا ما انني سأتناول نفس موضوع الافتتاحية الأسبوعية أسبوعا تلو الآخر،...

مجتمع يمزّقه العنف مجتمع يمزّقه العنف 2019-09-26 | 19:44:17

كم ضربة على الرأس يجب أن يتلقى المواطن حتى يصحو؟ ان الاستمرار في سلسلة أعمال...

عاش الصوت العربي - 2*- عاش الصوت العربي - 2*- 2019-09-19 | 21:55:29

التصريحات العدوانية التي أطلقها الريّس بيبي نتنياهو ضد المواطنين العرب الذين...

عاش الصوت العربي عاش الصوت العربي 2019-09-12 | 19:39:37

حكومة نتنياهو, استمراراً لنهجها في الماضي, ما زالت تواصل ممارسة العنف بحق المواطن...

شهادات عار شهادات عار 2019-09-05 | 19:34:37

من يعلمنا أن نزرع حباً لنحصد حباً, وأن نكون متسامحين ليتسامح معنا الغير؟ وأن...

رئة الأرض رئة الأرض 2019-08-29 | 20:35:06

حرب كلامية دارت بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس البرازيلي بولسونارو خلال "قمة...

سماء حالكة سماء حالكة 2019-08-22 | 20:00:26

أخال الآلاف من المجتمع العربي، وأنا أولاهم، من الحالمين برؤية بدر في ليلة ظلماء -...

نجاح مهاجرات نجاح مهاجرات 2019-08-15 | 20:03:05

الهان عمر ورشيدة طليب امرأتان وصلتا بقواهما واجتهادهما الى الكونڠرس الأمريكي حيث...

غيمة سوداء تحيط الانتخابات غيمة سوداء تحيط الانتخابات 2019-08-08 | 20:11:04

بينما تشهد الانتخابات تصعيداً بدأت غيمة سوداء تمطر بَرَداً على جميع الأحزاب خاصة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة سلمان ابو مديغم رهط اعتداء ضرب كنيون بئر السبع حراس طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو تبرئة 3 معلمين عرب الشمال منطقة تهمة الحصول شهادة جامعية مزيفه كزوره المحامي احمد مصالحة دبورية اصابة خطيرة فتى طمرة بركة سباحة سقط على رأسه مستشفى رمبام حافلات مشجعون سخنين اتحاد ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة مكابي تل ابيب السجن نصف عام اسراء عابد الناصرة محاولة منفذة عملية العفولة محطة مركزية بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولحملة واسعة الشرطة ضبط أسلحة ذخيرة نشاط غير قانوني حيازة سلاح تفتيش اسم محمد الاكثر شيوعا بين الاولاد البلاد الاطفال اسرائيل مريم البنات حنان الحروب الفلسطينية افضل معلم في العالم تفوز جائزة دبي الشماس جريس منصور محاضرة مؤتمر برلمان الاديان في الولايات المتحدة الرامة دبمونا عمال . عرب طعن بدو ارهاب امريكا اطلاق نار محل تجاري مدينة طمرة الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات سلطة الاطفاء تحذر من مدافئ الاسلاك المتوهجة في البيوت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com