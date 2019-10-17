نعمة, أم, نقمة؟,

مركز الأخبار يتمحور هذه الأيام حول الفتاة "نعمة", مما يوجب التوقف عند الموضوع.

فجأة أصبحت "نعمة" المتواجدة في روسيا, أو يصح اللقب "نقمة", القلب النابض لدولة إسرائيل وكأنها الشريان التاجي الذي يزوّد حكامها وشعبها بالحياة.حكم القضاء الروسي بالسجن 7 سنوات ونصف على نعمة بعد أن ضبطت في المطار وفي حوزتها مخدرات بوزن أكثر من 9 چرامات بقليل..نعمة كانت في طريقها الى البلاد.إسرائيل تدعي أن الكمية بسيطة لا تستحق السجن.. لكن المخدر هو مخدر سواء كان چراما أو مئة چرام.حكومة إسرائيل ورئيسها وشعبها تجندوا لنعمة مطالبين بالإفراج عنها.وكأن سجنها منح الحياة في الجسم الإسرائيلي.. وكأن المخدر الذي وُجد معها منح الحياة للمواطنين وجعلهم جسماً واحداً متناسقاً ومتناغماً يعزف سمفونية واحدة أسمها "أطلقوا سراح نعمة"..ماذا كان ممكن ان يكون السيناريو لو نجحت نعمة في إدخال المخدر الى البلاد بسلام؟ لربما تقاسمته مع آخرين وكبرت دائرة تعاطي المخدرات التي هي آفة المجتمع.نَشر المخدرات هو خطر على صحة المجتمع.. لكنه لم يمنع من التفاف المجتمع الإسرائيلي حولها.هذا مثال لحكام العرب عن معنى عدم التخلي عن المواطن حتى لو كان مذنباً.. سجون العالم مليئة بالمواطنين العرب الأبرياء ومنهم المناضلون.. لكن دول العرب وحكامها هم حكام شراذم وطوائف وقبائل.. دول لا قيمة للمواطن فيها.. دول لا قادة فيها.. بل سلاطين يطاردون شعوبهم..أيها الحكام العرب.. نعمة ضبطت بحوزتها مخدرات, ورغم ذلك هبّت إسرائيل حكومة وشعباً للدفاع عنها..بينما أنتم تغتالون حتى الأفكار وتغتالون المواطن الذي لا يشكل خطراً على كيان من يعيش معه.إذا كانت المخالفات القانونية في خارج البلاد توحد الشعب اليهودي وكأنها مادة لاصقة توحدهم, ابحثوا عن مادة لاصقة توحدكم حكاماً وشعباً لصالح المواطنين المظلومين حقاً..* * *

هبة اللبدي, 32 عاماً, معتقلة إدارياً, تقبع في ظروف صعبة في إسرائيل في سجن الـ"جلمة".. مضربة عن الطعام منذ 24 يوماً تدهورت حالتها الصحية وللآن لم يهبّ أيّ من الحكام العرب لمساعدتها.. رغم تدهور حالتها الصحية بشكل خطير..

هبة لم تكن تحمل ولا چرام من المخدرات..

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بدها شوية توضيح..

* حرائق لبنان تزامنت مع حرائق لبنان السياسية وكأن حرائق السياسيين لا تكفي لبنان.

* بينما يخوض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معركة قضائية ضد زوجته الأميرة هيا بنت الحسين, دفع في بريطانيا حوالي 4 مليون دولار ثمن "مهر" لم يبلغ العام من عمره بعد.

شعوب جائعة للخبز...

وشعوب جائعة للترف..