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فيديو - نداء من المسجد في الدبية بلبنان للمسلمين والمسيحيين للاحتماء داخله من النيران التي تحاصر المنازل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من منطقة الدبية في لبنان والذي يسجل موقفا إنسانيا عظيما لمؤذنا في أحد المساجد .



حيث قام هذا المؤذن بدعوة الأهالي عبر مكبرات الصوت للإحتماء بالمسجد من النيران التي اندلعت في البلاد نتيجة الحرائق .

 وقال المؤذن في مقطع الفيديو : ” إلى أهالي الدبية الكرام مسلمين ومسيحيين .. باب المسجد مفتوح لمن يريد من العائلات ” .


  ويأتي ذلك على خلفية الحرائق الهائلة التي شهدتها لبنان خلال الأيام الماضية في منطقة الشوف والدبية والدامور والتي وصلت إلى أكثر من 104 حرائق .




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