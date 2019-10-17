Metro البريطانية - بيلا حديد أجمل إمرأة في العالم

أعلنت صحيفة Metro البريطانية أن عارضة الأزياء الأميركية من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد تصدَّرت قائمة أجمل امرأة في العالم، وفقاً للنسبة الذهبية لـ Beauty Phi التي تقيس الجمال المثالي& وفق معادلة رياضية ابتكرها الإغريق في محاولة لقياس الجمال.

وأشارت الصحيفة إلى أن “بيلا حديد” تفوقت على بيونسيه وكاتي بيري، بفضل وجهها المثالي الذي& جاءت ملامحه “دقيقة ومتطابقة” بنسبة 94.35% مع النسبة الذهبية.فيما يلي ترتيب أجمل 10 نجمات في العالم :1- بيلا حديد: 94.35%2- بيونسيه: 92.44%&3- أمبر هيرد: 91.854- أريانا غراندي: 91.81%5- تايلور سويفت: 91.64%&6- كيت موس: 91.05%7-سكارليت جوهانسون: 90.91%&8- ناتالي بورتمان:90.51%9- كاتي بيري: 90.08%10- كارا ديليفين: 89.99%