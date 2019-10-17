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Metro البريطانية - بيلا حديد أجمل إمرأة في العالم



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أعلنت صحيفة Metro البريطانية أن عارضة الأزياء الأميركية من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد تصدَّرت قائمة أجمل امرأة في العالم، وفقاً للنسبة الذهبية لـ Beauty Phi التي تقيس الجمال المثالي& وفق معادلة رياضية ابتكرها الإغريق في محاولة لقياس الجمال.



 وأشارت الصحيفة إلى أن “بيلا حديد” تفوقت على بيونسيه وكاتي بيري، بفضل وجهها المثالي الذي& جاءت ملامحه “دقيقة ومتطابقة” بنسبة 94.35% مع النسبة الذهبية.


فيما يلي ترتيب أجمل 10 نجمات في العالم :


1- بيلا حديد: 94.35%


2- بيونسيه: 92.44%&




3- أمبر هيرد: 91.85


4- أريانا غراندي: 91.81%


5- تايلور سويفت: 91.64%&


6- كيت موس: 91.05%


7-سكارليت جوهانسون: 90.91%&


8- ناتالي بورتمان:90.51%


9- كاتي بيري: 90.08%


10- كارا ديليفين: 89.99%




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