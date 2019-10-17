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اغتال مسلحون مجهولون ليل الأربعاء، صحفيا يعمل في قناة تلفزيونية بإقليم كردستان...
أعلنت النيابة الهولندية أنها تشتبه بأن الرجل الذي أوقف بعد العثور على عائلة تعيش...
أدخل حارس باكستاني أسده "الأليف" إلى مكتبه لينقض على كهربائي طالبه بدفع أجره مقابل...
مجموعة لقطات غير معتادة نشرتها وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية مساء الثلاثاء،...
استعرض خبراء من موقع Phоne Arеna مقطع فيديو اختبروا خلاله نسخة تجريبية من نظام Andrоid 10...
اكتشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الأثار المصرية، في مدينة الأقصر عن خبيئة...
عثر على رسالة تشير إلى تاريخ 2060 من قبل بعض العلماء، في أرشيف مؤلف الفيزياء...
من يوم مميز وفستان أبيض وحلم تنتظره كل فتاة، انقلب يوم زفاف سيدة تايلندية تُدعى...
لم يعد ينقص تطبيقCars 961 الذي ينتشر اليوم في نظام تشغيل Android إلا نشر معلومات عن قياس...
أصيب مصارع ثيران إسباني شاب بجروح خطرة، بعدما نطحه ثور، السبت، خلال مصارعة ثيران...