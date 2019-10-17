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ألمانيا - معاملة وحشية للحيوانات ومطالب بإغلاق "المختبر "



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر معاملة "وحشية" للحيوانات، تجري السلطات الصحية في ألمانيا تحقيقا بشأن أحد المختبرات العلمية، وسط دعوات لإغلاقه بسبب المعاملة القاسية لحيواناته.



وأفادت تقارير أن مختبرا ألمانيا يجري اختبارات "همجية" على الحيوانات، حيث يخضع القرود لعلاج "مؤذ"، ويحتفظ بكلاب في حالة صحية سيئة.


وأظهرت لقطات سرية، في مختبر علم الأدوية والسموم قرب هامبورغ، نشرتها "مؤسسة كرولتي فري إنترناشونال" و"سوكو تيرشوتز"، فنيين يمسكون بقردة من فصيلة المكاك بواسطة أدوات معدنية شوكية من رقابها.


وبينت اللقطات القردة وهي مقيدة من رقابها أثناء الاختبار، بينما يعالجها الفنيون "بعنف" من قبل الفنيين، وفي حادثة واحدة ارتطم رأس قرد بإطار الباب بقوة، وفقا لما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.




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