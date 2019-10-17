بعد فوزه بالحذاء الذهبي لعام 2019 كأفضل هداف في أوروبا، اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأن عليه الاهتمام أكثر بصحته وجسده مقارنة مع السابق.

وتحدث ميسي في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية عن البداية المتعثرة له هذا الموسم مع برشلونة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق.وقال صاحب الـ32 عاما: "تعتقد أنك بخير وأنه باستطاعتك القيام بالكثير من الأمور التي كنت تقوم بها في السابق، لكن قواعد الجسم تقول العكس".وأضاف: "هناك ظروف تتحكم في جسم وصحة الإنسان، لذلك يجب أن تكون حذرا في العناية بها. هذه التغيرات تتطلب التكيف معها وتحتاج استعدادات وتدريبات مختلفة"، في تكرار لتصريحات أدلى بها سابقا، وصدمت محبيه بعدما كشفت أن نهاية مسيرته تقترب.وسأل صحفيو "ماركا" عن المدة التي ينوي فيها النجم الأرجنتيني الاستمرار في عالم المستديرة قبل الاعتزال، فأجاب ميسي بالقول: "سأكتشف ذلك مع مرور الوقت، هذه الأمور سأردكها بنفسي مع تقدم الأعوام. إلى حدود الساعة أشعر بأنني في حالة جيدة للاستمرار".ولدى سؤاله عن الفرق بين برشلونة تحت قيادة جوسيب غوارديولا والفريق ذاته مع إرنستو فالفيردي، قال "البرغوث" إن الأمر "مختلف كثيرا".