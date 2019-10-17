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مايك بنس يصل إلى تركيا.. وفي أجندته مطلب واحد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس، إلى أنقرة في محاولة لانتزاع وقف لإطلاق النار من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لوقف غزو قواته لشمالي سوريا، الذي دخل أسبوعه الثاني.



وكان وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، وصل في وقت سابق الى العاصمة التركية. وسيلتقي بنس وبومبيو أردوغان عند الساعة 11,30 بتوقيت غرنينتش.


وجاء إيفاد المسؤولين الأميركيين الكبار، عقب اتصال هاتفي بين دونالد ترامب ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الذي رفض الدعوات لوقف إطلاق النار أو الوساطة.


ووصل بنس وبومبيو إلى أنقرة بعد يوم من تهديد ترامب بفرض عقوبات على تركيا، إن لم تمض المباحثات الأميركية مع أنقرة بشكل جيد فيما يتعلق بالعملية العسكري التي بدأت الأسبوع الماضي.


ويجتمع بنس مع أردوغان ظهر اليوم بينما يتوقع أن يجري بومبيو ومسؤولون آخرون محادثات مع نظرائهم. واجتمع إبراهيم كالين، وهو من كبار مساعدي أردوغان، مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، الأربعاء، وقال إنه أبلغه بموقف تركيا.




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