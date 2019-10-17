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لهذه الأسباب تجنب الاستلقاء على بطنك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد يوم عمل طويل ومرهق، عندما نصل إلى المنزل، كل ما نريد القيام به هو الاستلقاء على السرير أو الأريكة والاسترخاء. ولكن وضعية الاستلقاء الخاطئة قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بصحتنا.



وبحسب الخبراء، فإن وضعية الاستلقاء على البطن، تعد من أكثر الوضعيات ضرراً للجسم، وخاصة منطقة الظهر، لأنها يمكن أن تغير المنحنيات الطبيعية للعمود الفقري، بسبب الضغط المطبق على الجسم.


ووفقاً لدراسة أجريت في عام 2012، فإن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الهاتف في هذه الوضعية يكونون أكثر عرضة لآلام الرقبة والظهر مقارنة بالأشخاص الذين يستخدمون وضعيات أخرى.


فيما يلي ثلاثة أسباب تدفعك لتجنب الاستلقاء على البطن، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا: 


1- إجهاد العمود الفقري

يمكن أن تؤدي هذه الوضعية إلى توتر العمود الفقري والإصابة بآلام الظهر والعنق والمفاصل، وبما أن العمود الفقري يحمي نظامنا العصبي، الذي يتحكم بجميع وظائف الجسم، فإن أي اضطراب في العمود الفقري يمكن أن يؤدي إلى وظيفة غير طبيعية للجسم.

2- إلحاق الضرر بصحة الأمعاء

تؤدي وضعية الاستلقاء على البطن إلى ممارسة الكثير من الضغط على أسفل الظهر، مما يؤدي إلى مشاكل صحية في الأمعاء مثل الإمساك.

3- مشاكل في التنفس

عندما تكون مستلقياً على بطنك، فأنت في الواقع ترقد على عضلة التنفس الأساسية والحجاب الحاجز. إن الضغط الشديد عليهما يمنعك من أخذ أنفاس كاملة. 




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