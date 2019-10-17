انتخابات, الكنيست, :, جولة, أخرى, ستتطلب, 1.6, مليار, شيكل,

حذرت وزارة المالية من أن تكلفة حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة ستكون بمثابة ضربة شديدة للميزانية وان جولة اخرى ستكلف 1.6 مليار شيكل.

لذا فإن الأضرار الإجمالية التي لحقت بالاقتصاد حتى الآن من حملتين انتخابيتين هذا العام تقدر بما يتراوح بين 5 مليارات و 6 مليارات شيكل. وإذا تم إجراء جولة ثالثة من الانتخابات في غضون ستة أشهر تقريبًا ، فسوف يرتفع إجمالي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد إلى ما بين 7.5 مليار شيكل و 9 مليارات شيكل بالإضافة إلى عبء التكاليف والنفقات على أرباب العمل والمؤسسات.ويحرص كبار المسؤولين في وزارة المالية على عدم التعليق علنًا على الضرر الاقتصادي الناجم عن عدم اليقين السياسي وتحويل عام 2019 إلى عام انتخابات لا تعمل فيه الوزارات الحكومية.ونتيجة لاجراء الانتخابات قدرت خسارة الاقتصاد واحد بالمائة، بينما وفقًا لبنك إسرائيل فلن يتجاوز النمو في عام 2019 3.1٪.