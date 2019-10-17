أردوغان:, رميت, رسالة, ترامب, في, سلة, المهملات, (صورة, الرسالة),

كشفت قناة بي بي سي أن الرئيس التركي رفض رسالة الرئيس الأمريكي القاسية والقى بها في سلة المهملات .

وقال رجب طيب أردوغان يوم الخميس إنه ألقى الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دولاند ترامب إلى سلة المهملات"وفقًا للتقرير البريطاني ، رفض الرئيس التركي الرسالة وأعرب عن غضبه من اللغة المستخدمة.وتم الكشف عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة رسمية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 9 أكتوبر ، قبل إعلان انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وقبل الغزو التركي لسوريا.وكتب ترامب رسالة بعيدة عن لغة التخاطب بين الزعماء وكشف البيت الأبيض نص رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبل بدء الهجوم التركي على سوريا، جاء فيها قوله له: "لا تكن متصلبا.. لا تكن أحمق".وحسب البيت الأبيض يعود تاريخ هذه الرسالة إلى التاسع من أكتوبر ضمن محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء الخسائر السياسية التي تسبب فيها قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا مما مهد الطريق أمام هجوم تركيا على حلفاء واشنطن في تلك المنطقة.وهدد ترامب، مساء الأربعاء، بفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح اللقاء المرتقب بين أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في أنقرة.وفيما يلي النص الكامل للرسالة:البيت الأبيضواشنطن09 أكتوبر 2019صاحب الفخامةرجب طيب أردوغانرئيس جمهورية تركياأنقرةعزيزي حضرة الرئيس:دعنا نبرم صفقة جيدة! أنت لا تريد أن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي – وسأفعل. لقد قدمت لك بالفعل مثالا بسيطا على ذلك في قضية القس برونسون.لقد عملت بجد لحل بعض مشاكلك. لا تخذل العالم. بإمكانك الحصول على صفقة عظيمة. الجنرال مظلوم (قائد قوات سوريا الديمقراطية) مستعد للتفاوض معك، وهو جاهز لتقديم تنازلات لم يسبق له تقديمها في الماضي. أرفق سرا نسخة من رسالته لي، استلمتها للتو.سينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية. وسينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تقم بأشياء جيدة. لا تكون قاسيا. ودع الحماقة جانبا!سأتصل بك لاحقا