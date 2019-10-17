تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-17 15:00:33 فيديو - نداء من المسجد في الدبية بلبنان للمسلمين والمسيحيين للاحتماء داخله من النيران التي تحاصر المنازل |  2019-10-17 14:58:48 Metro البريطانية - بيلا حديد أجمل إمرأة في العالم |  2019-10-17 14:52:45 مايك بنس يصل إلى تركيا.. وفي أجندته مطلب واحد |  2019-10-17 13:40:36 انتخابات الكنيست : جولة أخرى ستتطلب 1.6 مليار شيكل |  2019-10-17 13:37:49 أردوغان: رميت رسالة ترامب في سلة المهملات (صورة الرسالة) |  2019-10-17 13:13:30 العملية التركية في يومها التاسع.. نزوح أكثر من 300 ألف مدني |  2019-10-17 12:32:26 السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب |  2019-10-17 12:09:42 إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين |  2019-10-17 11:57:43 ولدنا للفرح وفي سبيله نموت.. رسالة الأسيرة جرادات لأهلها |  2019-10-17 11:54:34 اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً |  2019-10-17 11:34:57 قيادة الشرطة تلتقي رؤساء المجالس العربية بخصوص السلاح |  2019-10-17 11:32:22 تبادل الشتائم بين ترامب وبيلوسي .. نعتها بالمريضة ووصفته بالجنون |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:26:15 فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أردوغان: رميت رسالة ترامب في سلة المهملات (صورة الرسالة)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت قناة بي بي سي أن الرئيس التركي رفض رسالة الرئيس الأمريكي القاسية والقى بها في سلة المهملات .



وقال رجب طيب أردوغان يوم الخميس إنه ألقى الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دولاند ترامب إلى سلة المهملات"


وفقًا للتقرير البريطاني ، رفض الرئيس التركي الرسالة وأعرب عن غضبه من اللغة المستخدمة.


وتم الكشف عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة رسمية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 9 أكتوبر ، قبل إعلان انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وقبل الغزو التركي لسوريا.


وكتب ترامب رسالة بعيدة عن لغة التخاطب بين الزعماء وكشف البيت الأبيض نص رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبل بدء الهجوم التركي على سوريا، جاء فيها قوله له: "لا تكن متصلبا.. لا تكن أحمق".


وحسب البيت الأبيض يعود تاريخ هذه الرسالة إلى التاسع من أكتوبر ضمن محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء الخسائر السياسية التي تسبب فيها قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا مما مهد الطريق أمام هجوم تركيا على حلفاء واشنطن في تلك المنطقة.


وهدد ترامب، مساء الأربعاء، بفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح اللقاء المرتقب بين أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في أنقرة.


وفيما يلي النص الكامل للرسالة:


البيت الأبيض

واشنطن

09 أكتوبر 2019

صاحب الفخامة

رجب طيب أردوغان

رئيس جمهورية تركيا

أنقرة

عزيزي حضرة الرئيس:

دعنا نبرم صفقة جيدة! أنت لا تريد أن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي – وسأفعل. لقد قدمت لك بالفعل مثالا بسيطا على ذلك في قضية القس برونسون.

لقد عملت بجد لحل بعض مشاكلك. لا تخذل العالم. بإمكانك الحصول على صفقة عظيمة. الجنرال مظلوم (قائد قوات سوريا الديمقراطية) مستعد للتفاوض معك، وهو جاهز لتقديم تنازلات لم يسبق له تقديمها في الماضي. أرفق سرا نسخة من رسالته لي، استلمتها للتو.

سينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية. وسينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تقم بأشياء جيدة. لا تكون قاسيا. ودع الحماقة جانبا!سأتصل بك لاحقا




كلمات متعلقة

أردوغان:, رميت, رسالة, ترامب, في, سلة, المهملات, (صورة, الرسالة),

تابعونــا

فيديو - نداء من المسجد في الدبية بلبنان للمسلمين والمسيحيين للاحتماء داخله من النيران التي تحاصر المنازل فيديو - نداء من المسجد في الدبية بلبنان للمسلمين والمسيحيين للاحتماء داخله من النيران التي تحاصر المنازل 2019-10-17 | 15:00:33

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من منطقة الدبية في لبنان والذي يسجل...

مايك بنس يصل إلى تركيا.. وفي أجندته مطلب واحد مايك بنس يصل إلى تركيا.. وفي أجندته مطلب واحد 2019-10-17 | 14:52:45

وصل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس، إلى أنقرة في محاولة لانتزاع وقف...

انتخابات الكنيست : جولة أخرى ستتطلب 1.6 مليار شيكل انتخابات الكنيست : جولة أخرى ستتطلب 1.6 مليار شيكل 2019-10-17 | 13:40:36

حذرت وزارة المالية من أن تكلفة حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة ستكون بمثابة ضربة...

العملية التركية في يومها التاسع.. نزوح أكثر من 300 ألف مدني العملية التركية في يومها التاسع.. نزوح أكثر من 300 ألف مدني 2019-10-17 | 13:13:30

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية...

الملكة رانيا توجه رسالة للأردنيين .. وهذا نصها الملكة رانيا توجه رسالة للأردنيين .. وهذا نصها 2019-10-17 | 12:12:13

نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، رسالة عبر صفحتها على “فيسبوك”،...

تبادل الشتائم بين ترامب وبيلوسي .. نعتها بالمريضة ووصفته بالجنون تبادل الشتائم بين ترامب وبيلوسي .. نعتها بالمريضة ووصفته بالجنون 2019-10-17 | 11:32:22

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسماء رفيعة المستوى من الحزب الديمقراطي...

وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) 2019-10-17 | 10:41:20

توفي الملاكم الأمريكي، باتريك داي، الليلة الماضية في شيكاغو متأثرا بإصابة في...

وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) 2019-10-17 | 10:41:20

توفي الملاكم الأمريكي، باتريك داي، الليلة الماضية في شيكاغو متأثرا بإصابة في...

دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار 2019-10-17 | 08:32:30

تُعرف دبي بكونها مدينة الأحلام حيث تُسابق العالم في تطوّرها وتقدّمها وتطاول...

رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمقا ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمقا ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان 2019-10-17 | 06:00:18

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة أرسلها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هديل موسى اللوكيميا استنفار الناصرة تبرع وجبات دم سرطان الدم اللوكيميا رئيس الوزراء الفرنسي يزور البطريرك فؤاد طوال القدس ينتقد التدخل العسكري الفرنسي سوريا المبادرة الفرنسية سلاح مسيرة عيد البشارة الناصرة مشاركة واسعة البطريرك ثيوفيلوس ضبط مسدس ذخيرة امشاط مخدرات هروين كوكائين في مدينة اللد عائلة دوابشة اعتقال مشتبهين مصرع الام الاب الابن اصابة دومامصرع طفلة نسيت ساعتين سيارة عتليت بيتار عيليت منطقة القدس رضيعةأثير خمايسي مبارك وفاة الشابة كفركنانصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة فضيحة جنسية نشر تهديد اعتقالات شابان شابتان علاقة حميمة شابة تصوير فيديونصب تذكاري شفاعمرو مجزرعة احياء 11 ناتن زاده مشاركة واسعة اهالي المدينة اطلاق نار سيارة جاثمة ام الفحم مجهولون اضرار دون اصابات الشرطة تحققحريق حريقان سخنين شعب اطفاء اشواك تراكتور زراعي النار انتشار استدعاء استعانة طائرات مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف أفعى سامة تتسلل ساحة منزل ام الفحم قتل سكان انتشار الافاعي ارتفاع الحرارة دارين عابد كوثر جرتلي الرينة نتسيرت عيليت ضحيتا حادث الطرق قرب صفورية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com