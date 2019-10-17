العملية, التركية, في, يومها, التاسع.., نزوح, أكثر, من, 300, ألف, مدني,

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نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، رسالة عبر صفحتها على “فيسبوك”،...
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسماء رفيعة المستوى من الحزب الديمقراطي...
توفي الملاكم الأمريكي، باتريك داي، الليلة الماضية في شيكاغو متأثرا بإصابة في...
توفي الملاكم الأمريكي، باتريك داي، الليلة الماضية في شيكاغو متأثرا بإصابة في...
تُعرف دبي بكونها مدينة الأحلام حيث تُسابق العالم في تطوّرها وتقدّمها وتطاول...
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة أرسلها...
افادت مصادر سعودية ان حافلة تقل معتمرين اشتعلت بها النيران جراء حادث سير مروع بين...
اعلن ديوان الرئاسة التركية في انقرة ان الرئيس التركي رجب طيب أردوان سيلتقي نائب...
اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، مع خادم...
أفادت وكالة "انترفاكس" الروسية بأن "الجيش السوري سيطر على قواعد أخلتها...