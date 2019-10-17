تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-17 13:13:30 العملية التركية في يومها التاسع.. نزوح أكثر من 300 ألف مدني |  2019-10-17 12:32:26 السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب |  2019-10-17 12:09:42 إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين |  2019-10-17 11:57:43 ولدنا للفرح وفي سبيله نموت.. رسالة الأسيرة جرادات لأهلها |  2019-10-17 11:54:34 اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً |  2019-10-17 11:34:57 قيادة الشرطة تلتقي رؤساء المجالس العربية بخصوص السلاح |  2019-10-17 11:32:22 تبادل الشتائم بين ترامب وبيلوسي .. نعتها بالمريضة ووصفته بالجنون |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:26:15 فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد |  2019-10-17 10:06:41 رونالدو يتربع على عرش أرباح إنستغرام ب 44.1 مليون يورو |  2019-10-17 10:02:06 الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة |  2019-10-17 09:47:16 طارق كيوف من عسفيا يتألق في برنامج ذا فويس |  2019-10-17 08:45:49 اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع باطلاق نار على بيت في حي شنلر ليلة أمس واصابة شابين بجراح متوسطة |  2019-10-17 08:32:30 دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العملية التركية في يومها التاسع.. نزوح أكثر من 300 ألف مدني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها عمليتها في التاسع من الشهر الحالي ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة الى منطقتي كوباني (حلب) ومنطقة تل أبيض (الرقة) في شمال البلاد. تصوير - afp 




كلمات متعلقة

العملية, التركية, في, يومها, التاسع.., نزوح, أكثر, من, 300, ألف, مدني,

تابعونــا

الملكة رانيا توجه رسالة للأردنيين .. وهذا نصها الملكة رانيا توجه رسالة للأردنيين .. وهذا نصها 2019-10-17 | 12:12:13

نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، رسالة عبر صفحتها على “فيسبوك”،...

تبادل الشتائم بين ترامب وبيلوسي .. نعتها بالمريضة ووصفته بالجنون تبادل الشتائم بين ترامب وبيلوسي .. نعتها بالمريضة ووصفته بالجنون 2019-10-17 | 11:32:22

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسماء رفيعة المستوى من الحزب الديمقراطي...

وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) 2019-10-17 | 10:41:20

توفي الملاكم الأمريكي، باتريك داي، الليلة الماضية في شيكاغو متأثرا بإصابة في...

وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) 2019-10-17 | 10:41:20

توفي الملاكم الأمريكي، باتريك داي، الليلة الماضية في شيكاغو متأثرا بإصابة في...

دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار 2019-10-17 | 08:32:30

تُعرف دبي بكونها مدينة الأحلام حيث تُسابق العالم في تطوّرها وتقدّمها وتطاول...

رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمقا ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمقا ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان 2019-10-17 | 06:00:18

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة أرسلها...

مصرع 30 معتمرا باشتعال حافلة في السعودية مصرع 30 معتمرا باشتعال حافلة في السعودية 2019-10-16 | 22:08:00

افادت مصادر سعودية ان حافلة تقل معتمرين اشتعلت بها النيران جراء حادث سير مروع بين...

الرئاسة التركية تعلن عن موعد اجتماع أردوان مع الوفد الأمريكي الرئاسة التركية تعلن عن موعد اجتماع أردوان مع الوفد الأمريكي 2019-10-16 | 20:50:06

اعلن ديوان الرئاسة التركية في انقرة ان الرئيس التركي رجب طيب أردوان سيلتقي نائب...

"نقف معكم بوجه الإرهاب"- عباس يلتقي العاهل السعودي "نقف معكم بوجه الإرهاب"- عباس يلتقي العاهل السعودي 2019-10-16 | 18:33:32

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، مع خادم...

الجيش السوري يستعيد القواعد التي أخلاها الجيش الأمريكي الجيش السوري يستعيد القواعد التي أخلاها الجيش الأمريكي 2019-10-16 | 14:45:53

أفادت وكالة "​انترفاكس​" الروسية بأن "​الجيش السوري​ سيطر على قواعد أخلتها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق سيارة شفاعمرو النيران المركبة الشرطة تحقق اصابة شخص عامل حيفا انهيار جدار ورشة بناء خطيرة حملة واسعة الشرطة ضبط أسلحة ذخيرة نشاط غير قانوني حيازة سلاح تفتيش ضبط بندقية اسفل مقعد سيارة خلفي اعتقال 4 شبان جنين الشرطة تفتيش شاكيد وزيرة القضاء ترفض فكرة اقامة الدولة الفلسطينية طلاب الكاثوليك الابتدائية شفاعمرو مناولة اولى احتفال قداس مدرسة اهالي مدينة محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة الفريديس سيارة مواطن قرية مجهولون شرطة تحقيق اضرار اصابات دون مسيرة رفع شعارات كافحة اهرة أفة المخدرات مدينة رهط طلاب بلدية ارسنال بث مباشر مباشر : آرسنال و مانشستر يونايتدبث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين تخليص طفل رضيع نسي داخل سيارة خصوصية طالب الطب تشييع جثمان جنازة دير حنا مثواه الى الاخير مقبرة مجدي سالم رومانيا حادث ضحية عمل مصرع ورشة بناء تمديد اعتقال سلمان عامر مقتل مشتبه ضلوع منير نبواني اطلاق نار جولس بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة ال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com