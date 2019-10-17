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السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين اليوم الخميس شارع 40 في منطثة الجنوب بفعل السيول والفيضانات .



وناشدت الشرطة , جمهور السائقين اتخاذ طرق بديلة وعدم الوصول الى المنطقة خوفا من السيول .

والى ذلك فقد توقعت دائرة الارصاد الجوية تساقط الامطار اليوم في ساعات بعد العصر .




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