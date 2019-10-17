تأكد غياب لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد ضيفه ليفربول في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، والتي يرجح أن يغيب عنها أيضا الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، حسبما أفاد مدرب "الشياطين الحمر" النرويجي أولي غونار سولسكاير، الأربعاء.

ولم يتماثل الفرنسي بطل مونديال روسيا 2018 للشفاء تماما من إصابة في الكاحل تعرض لها في يوليو الماضي، إذ ابتعد لفترة عن صفوف فريقه والمنتخب، قبل أن يعود بشكل وجيز ويبتعد مجددا.أما دي خيا، فتعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى بمباراة منتخب بلاده مع مضيفتها السويد (1-1)، الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.وقال سولسكاير في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرض بول لإصابة، عاد وعمل بجهد. لعب مباريات عدة وربما خاضها برغم الألم".وتابع: "خضع لفحص بالأشعة بعد مباراة أرسنال في 30 سبتمبر ضمن المرحلة السابعة، وربما يحتاج لمزيد من الأسابيع للراحة، لذا نأمل ألا يغيب طويلا، ولكنه لن يلعب هذه المباراة" في إشارة الى موقعة ليفربول، وفق ما نقلت "فرانس برس".