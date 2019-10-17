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جريمة بـ60 رصاصة.. مقتل صحفيين كرديين ورضيعهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اغتال مسلحون مجهولون ليل الأربعاء، صحفيا يعمل في قناة تلفزيونية بإقليم كردستان العراق وزوجته التي تعمل أيضا صحفية، وطفلهما الرضيع الذي يبلغ نحو عامين، حسبما أورد مراسل "سكاي نيوز عربية".


وأوضح المراسل نقلا عن شهود عيان أن مسلحين أطلقوا 60 رصاصة على سيارة كانت تسير في أحد شوارع مدينة السليمانية بالإقليم.


وكانت السيارة تقل الصحفي الشاب أمانج نوري بابان، الذي يعمل مقدم برنامج سياسي في قناة "NRT" الكردية، مع زوجته الصحفية المعروفة لانا محمد، وهي مقدمة برامج في قناة "كردسات"، مع طفلهما البالغ عامين واسمه "هانو".


وتداول صحفيون، منشورا سابقا كتبه زميلهم الراحل قبل سنوات وقال فيه: "الصحافة تساوي الموت، معادلة قبيحة أن تتساوى مهنة حيوية بالموت (...)".




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