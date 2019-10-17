إصابة, عامل, إثر, انفجار, نتج, عن, تسرب, غاز, بمطعم, في, جنين,

وذكر الدفاع المدني، أن حريقا نشب في مطعم بشارع البريد، جراء تسرب للغاز، ما ادى إلى إصابة عامل بجروح متوسطة.

أصيب اليوم الخميس، عامل بجروح، إثر انفجار نتج عن تسرب غاز الطهي بأحد المطاعم وسط مدينة جنين.

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