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إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين



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 أصيب اليوم الخميس، عامل بجروح، إثر انفجار نتج عن تسرب غاز الطهي بأحد المطاعم وسط مدينة جنين.



وذكر الدفاع المدني، أن حريقا نشب في مطعم بشارع البريد، جراء تسرب للغاز، ما ادى إلى إصابة عامل بجروح متوسطة.




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