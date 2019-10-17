تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-17 13:13:30 العملية التركية في يومها التاسع.. نزوح أكثر من 300 ألف مدني |  2019-10-17 12:32:26 السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب |  2019-10-17 12:09:42 إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين |  2019-10-17 11:57:43 ولدنا للفرح وفي سبيله نموت.. رسالة الأسيرة جرادات لأهلها |  2019-10-17 11:54:34 اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً |  2019-10-17 11:34:57 قيادة الشرطة تلتقي رؤساء المجالس العربية بخصوص السلاح |  2019-10-17 11:32:22 تبادل الشتائم بين ترامب وبيلوسي .. نعتها بالمريضة ووصفته بالجنون |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:26:15 فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد |  2019-10-17 10:06:41 رونالدو يتربع على عرش أرباح إنستغرام ب 44.1 مليون يورو |  2019-10-17 10:02:06 الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة |  2019-10-17 09:47:16 طارق كيوف من عسفيا يتألق في برنامج ذا فويس |  2019-10-17 08:45:49 اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع باطلاق نار على بيت في حي شنلر ليلة أمس واصابة شابين بجراح متوسطة |  2019-10-17 08:32:30 دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ولدنا للفرح وفي سبيله نموت.. رسالة الأسيرة جرادات لأهلها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 بعثت الأسيرة سماح جرادات، رسالة لأهلها من سجن "الدامون" الذي تقبع به منذ انتهاء التحقيق معها قبل حوالي شهر.



وقالت في رسالتها لأهلها التي كتبتها في التاسع من اكتوبر الحالي، "ولدنا للفرح، وفي سبيل الفرح نموت".


وجاء في نصها: "أرسل لكم هذه الرسالة من سجن الدامون القابع على جبل الكرمل، أنا بخير وأموري كلها تمام، مشتاقلكم كتير كتير"


وأوصتهم بالقوة بقولها: "في فترة التحقيق، كنتم دائمًا معي في كل لحظة، لقد كنت قوية بقوتكم، لذلك كونوا اقوياء دائما، أحبكم جدا وأتمنى أن تكونوا بخير".


أما لوالديها، فتابعت: "أبي العزيز انتبه على صحتك، امي الحنونة دائما وابدا، أتمنى ان تكوني بخير وشعرك كان كثير حلو لما شفتك"، ولأخوتها: "سمر سامر سلوى سامي، سلمى، أحبكم كثيرًا".


وتابعت: "امي وسمر لا تفكروا في التفاصيل كل شيء جيد ما اريده فقط هو ان تكونوا بخير وسلام، وسلامي للجميع بلا استثناء وانتبهوا على "لوزة وسمسم"


وفي نهاية الرسالة، كتبت "أعتذر جدًا على المصاريف والغلبة، أعدكم بأنني ساعوضكم عن كل شيء"


واختتمت بشعارها "ولدنا للفرح وفي سبيل الفرح نموت، على أمل اللقاء قريبًا".


وكان  الجيش الاسرائيلي اعتقل الطالبة سماح جرادات وهي طالبة في جامعة بيرزيت في التاسع من ايلول الماضي، وجرى استدعاء شقيقها سامي في البداية ومنع المحامي من زيارتها في تحقيق المسكوبية، قبل نقلها إلى الدامون.




كلمات متعلقة

ولدنا, للفرح, وفي, سبيله, نموت.., رسالة, الأسيرة, جرادات, لأهلها,

تابعونــا

السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب 2019-10-17 | 12:32:26

اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين اليوم الخميس شارع 40 في منطثة الجنوب بفعل السيول...

إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين 2019-10-17 | 12:09:42

أصيب اليوم الخميس، عامل بجروح، إثر انفجار نتج عن تسرب غاز الطهي بأحد المطاعم وسط...

اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً 2019-10-17 | 11:54:34

قال نادي الأسير إن المحكمة العسكرية في "عوفر" تعقد اليوم جلسة للأسيرة هبه اللبدي...

قيادة الشرطة تلتقي رؤساء المجالس العربية بخصوص السلاح قيادة الشرطة تلتقي رؤساء المجالس العربية بخصوص السلاح 2019-10-17 | 11:34:57

من المقرر ان يجتمع قادة كبار من الشرطة يوم الاحد القادم مع رؤساء مجالس محلية عربية...

فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد 2019-10-17 | 10:26:15

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في إطار تطبيق...

الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة 2019-10-17 | 10:02:06

لقي رجل عمره ستون عاما حتفه اثر تصادم سيارة أجرة وشاحنة قرب سديروت صباح اليوم....

طارق كيوف من عسفيا يتألق في برنامج ذا فويس طارق كيوف من عسفيا يتألق في برنامج ذا فويس 2019-10-17 | 09:47:16

تألق الشاب طارق كيوف من بلدة عسفيا في مرحلة الصوت وبس من برنامج ذا فويس على شاشة...

اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع باطلاق نار على بيت في حي شنلر ليلة أمس واصابة شابين بجراح متوسطة اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع باطلاق نار على بيت في حي شنلر ليلة أمس واصابة شابين بجراح متوسطة 2019-10-17 | 08:45:49

اعتقلت الشرطة في الناصرة فجر اليوم الخميس شابين (25, 27 عاما) من الناصرة بشبهة الضلوع...

الطقس - اجواء حارة وفرصة لهطول زخات خفيفة متفرقة الطقس - اجواء حارة وفرصة لهطول زخات خفيفة متفرقة 2019-10-17 | 05:57:40

اليوم الخميس، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ،...

اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في شفاعمرو اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في شفاعمرو 2019-10-16 | 22:38:41

اصيب شابين مساء الاربعاء جراء تعرضهما للطعن خلال شجار في مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدخل الرينة اصابتان شابين خطيرة متوسطة دراجة نارية سيارة خصوصية حادث طرق بسمة طبعون شاحنة دهس حادث طرق مستشفى رمبام اسعاف شرطة تحقيق الغاء بجروت اللغة العربية نموذج 20102 تسريب امتحان وزرة المعارفرفاعية صبيحات الصلح احتفال عقد قرية سالم ام الفحم نصف طن لحوم ملحمة قرية دبورية غير صالحة للاستهلاك الادمي قرية هلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا امين عمر دراوشة الشاب المرحوم تشييع جثمان الناصرة طعن جنازة صعقة كهربائية اصابة طفل رهط مدينة تعرض مستشفى اسعاف شرطة ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدمصرع 40 شخصا عربيا منذ بداية العام 2016 حوادث الطرق شوارع البلاد حريق انفجار اصابة امرأة شارع هركيفت رشيون لتسيون اطفاء شرطة تخليص عالقة تامر نفار حفل غنائي حيفا بلدية ترفض طلب الوزيرة ميري ريغيف معادية الفنان ابو سنان المكر مواجهات القاء حجارة زجاجة حارقة مالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا لقاء معايدة اسلام مسيحية كفر كنا مشاركة واسعة قرية الاضحى المبارك
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com