اليوم, جلسة, للأسيرة, اللبدي, المضربة, عن, الطعام, منذ, 24, يوماً,

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اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين اليوم الخميس شارع 40 في منطثة الجنوب بفعل السيول...
أصيب اليوم الخميس، عامل بجروح، إثر انفجار نتج عن تسرب غاز الطهي بأحد المطاعم وسط...
بعثت الأسيرة سماح جرادات، رسالة لأهلها من سجن "الدامون" الذي تقبع به منذ انتهاء...
من المقرر ان يجتمع قادة كبار من الشرطة يوم الاحد القادم مع رؤساء مجالس محلية عربية...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في إطار تطبيق...
لقي رجل عمره ستون عاما حتفه اثر تصادم سيارة أجرة وشاحنة قرب سديروت صباح اليوم....
تألق الشاب طارق كيوف من بلدة عسفيا في مرحلة الصوت وبس من برنامج ذا فويس على شاشة...
اعتقلت الشرطة في الناصرة فجر اليوم الخميس شابين (25, 27 عاما) من الناصرة بشبهة الضلوع...
اليوم الخميس، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ،...
اصيب شابين مساء الاربعاء جراء تعرضهما للطعن خلال شجار في مدينة...