ما, حقيقة, وفاة, كاظم, الساهر, ؟,

ضجت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تتحدث عن وفاة الفنان العراقي ​كاظم الساهر​، وتداول عدد كبير من المتابعين أخبار تشير إلى تعرضه لحادث سير في إحدى الدول الأوروبية، بينما أشار آخرون إلى تعرضه للتسمم.

وبطريقة غير مباشرة، عمد الشاهر إلى نفي هذه الشائعات، إذ نشر عبر صفحته الخاصة مقطع من أغنيته تأكيدا على وجوده وأن الوفاة مجرد شائعة، وكتب كاظم "متمردٌ أيضا أنا وحبيبتى متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة".ومن ناحية اخرى كان إحتفل الساهر مؤخراً بحفل زفاف إبنه عمر الذي أقيم في 30 آب/أغسطس الماضي، بأحد الفنادق الكبرى بالمغرب وفقت العادات العراقية والمغربية.