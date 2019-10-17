8, أخطاء, في, التغذية, تجعلك, بديناً,

من الضروري الالتزام بخطة غذائية صحية لتجنب زيادة الوزن والأمراض الخطيرة المرافقة لها.

ويقع البعض في أخطاء متكررة، تؤدي إلى اكتسابهم المزيد من الوزن دون أن يشعروا. وفيما يلي أهم هذه الأخطاء، بحسب موقع برايت سايد الإلكتروني:1- التفكير أن جميع السعرات الحرارية متساويةتختلف السعرات الحرارية بين جيدة وسيئة، فالسعرات الحرارية التي تحصل عليها عند تناول الخضروات جيدة، في حين أن السعرات الحرارية التي تحصل عليها من البرغر سيئة. هذا لأن كمية الأنسولين التي يطلقها الجسم تعتمد بشكل أكبر على نوع السعرات الحرارية أكثر من كميتها.2- اختيار الأطعمة قليلة الدسمغالبًا ما تُعتبر الأطعمة المُعالجة أو قليلة الدسم مثالية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، لكن هذا قد لا يكون دائماً صحيحاً. فغالباً ما يتم تحميل الكثير من هذه الأطعمة الصحية المزعومة بالسكر لتحسين مذاقها. لذلك، فبدلاً من إبقائك ممتلئاً، من الأرجح أن تجعلك الأطعمة قليلة الدسم تشعر بالجوع بشكل أكبر.3- عدم تناول ما يكفي من البروتيناتالبروتينات هي المغذيات الأكثر أهمية إذا كنت تهدف لفقدان الوزن. واتباع نظام غذائي عالي البروتين يحسن الأيض، ويقلل من الشهية، ويؤثر إيجابياً على العديد من الهرمونات التي تنظم الوزن. كما أنها تساعد على حماية كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.4- نقص الألياف في النظام الغذائييمكن أن تساعد إضافة كمية كافية من الألياف في تقليل شهيتك عن طريق منحك الشعور بالشبع. وتساعد الألياف أيضاً في فقدان الوزن، عن طريق جعل الجسم يمتص سعرات حرارية أقل من الأطعمة الأخرى. وتشير الدراسات إلى أن مضاعفة استهلاكك اليومي من الألياف قد يؤدي إلى امتصاص ما يصل إلى 130 سعرة حرارية.5- الأكل بشكل متكررينصح الخبراء غالباً بتناول كميات صغيرة من الطعام في أوقات متعددة خلال اليوم إذا كنت تريد أن نفقد الوزن، ومع ذلك فهذا ليس صحيحاً، والأكل عندما تكون جائعاً وفقط عندما تكون جائعاً هو مفتاح فقدان الوزن. وهذا لأن الأكل في كثير من الأحيان، حتى لو كنت تأكل كمية، يمكن أن يؤدي إلى استهلاك الكثير من السعرات الحرارية على مدار اليوم.6- اتباع نصيحة عدم تخطي وجبة الفطورنصيحة أخرى نسمعها غالباً هي عدم تخطي وجبة الإفطار أبداً، حتى دون حتى أخذ شهيتنا بعين الاعتبار. وهذه النصيحة ليست دقيقة، ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الفطور يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية في الغداء.7- شرب عصير الفواكهالأشخاص الذين يسعون جاهدين لفقدان الوزن يتوقف معظمهم عن استهلاك المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة، لكنهم غالباً ما ينسون عصائر الفاكهة المعبأة. وحتى عصير الفاكهة الطازج 100% مليء بالسكر الكافي لإفساد حميتك، فعلى سبيل المثال، قد تحتوي 12 أونصة من عصير الفاكهة غير المحلى على حوالي 36 غرام من السكر، أي أكثر من 12 أوقية من الصودا.8- تناول الكثير وإغفال الفواكه الطازجةتناول الكثير من الأطعمة وعدم تضمين الفواكه الطازجة في نظامك الغذائي يمكن أن يجعل رغبتك في فقدان الوزن مجرد حلم، وأفضل الفواكه لإنقاص الوزن هي البطيخ والكمثرى والتفاح والجريب فروت.