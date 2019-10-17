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للمرة السادسة.. ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تسلّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية لكرة القدم، وذلك للمرة الثالثة تواليا والسادسة في مسيرته الاحترافية.



وأنهى ميسي موسم 2018-2019 مع 36 هدفا لصالح الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، متقدما بثلاثة أهداف على نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي.


وتسلم الأرجنتيني (32 عاما) الجائزة من ولديه تياغو وماتيو خلال احتفال أقيم في برشلونة، متوجها بالشكر خصوصا إلى "عائلتي وزملائي الموجودين هنا"، والذين تقدمهم الأوروغوياني لويس سواريز وجوردي ألبا، وفق ما ذكرت "فرانس برس".


وأضاف ميسي الذي اختير في سبتمبر الماضي أفضل لاعب في العالم في حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي (فيفا): "أقول دائما إنه لولا زملائي، لولا فريقي، ما كنت لأحصل على أي جائزة"، معتبرا أن الحذاء الذهبي "مرتبط بالجميع، هو تقدير لكل من في غرفة الملابس".




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