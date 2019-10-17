تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-17 13:13:30 العملية التركية في يومها التاسع.. نزوح أكثر من 300 ألف مدني |  2019-10-17 12:32:26 السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب |  2019-10-17 12:09:42 إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين |  2019-10-17 11:57:43 ولدنا للفرح وفي سبيله نموت.. رسالة الأسيرة جرادات لأهلها |  2019-10-17 11:54:34 اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً |  2019-10-17 11:34:57 قيادة الشرطة تلتقي رؤساء المجالس العربية بخصوص السلاح |  2019-10-17 11:32:22 تبادل الشتائم بين ترامب وبيلوسي .. نعتها بالمريضة ووصفته بالجنون |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:26:15 فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد |  2019-10-17 10:06:41 رونالدو يتربع على عرش أرباح إنستغرام ب 44.1 مليون يورو |  2019-10-17 10:02:06 الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة |  2019-10-17 09:47:16 طارق كيوف من عسفيا يتألق في برنامج ذا فويس |  2019-10-17 08:45:49 اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع باطلاق نار على بيت في حي شنلر ليلة أمس واصابة شابين بجراح متوسطة |  2019-10-17 08:32:30 دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قيادة الشرطة تلتقي رؤساء المجالس العربية بخصوص السلاح



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



من المقرر ان يجتمع قادة كبار من الشرطة يوم الاحد القادم مع رؤساء مجالس محلية عربية لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ الحملة لجمع الأسلحة غير المرخصة المخطط للقيام بها الشهر المقبل.



  وافيد انه بالتوازي مع اطلاق هذه الحملة التي لا تنطوي على تجريم من يسلم قطع الأسلحة التي بحوزته، ستبادر الشرطة ووزارة الامن الداخلي الى تشديد العقوبات التي ستفرض على الذين توجد بحوزتهم قطع اسلحة غير قانونية وانه سيتم ذلك عبر سن القوانين الملائمة. كما تنوي الشرطة تجنيد وحدة النخبة الشرطية "لاهاف 433 " لفرض هيبة القانون في المجتمع العربي في عدة مجالات وخاصة في مجالي الاتجار بالأسلحة وتهديد أصحاب المناصب في السلطات المحلية. 


ويشار الى ان الأسبوع الحالي شهد ثلاثة حوادث عنف واطلاق النار استهدفت مسؤولين في السلطات المحلية العربية ومنها تعرض مهندس بلدية رهط لإطلاق النار على خلفية قرارات اتخذها تخص تصاريح البناء.




كلمات متعلقة

قيادة, الشرطة, تلتقي, رؤساء, المجالس, العربية, بخصوص, السلاح,

تابعونــا

السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب 2019-10-17 | 12:32:26

اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين اليوم الخميس شارع 40 في منطثة الجنوب بفعل السيول...

إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين 2019-10-17 | 12:09:42

أصيب اليوم الخميس، عامل بجروح، إثر انفجار نتج عن تسرب غاز الطهي بأحد المطاعم وسط...

ولدنا للفرح وفي سبيله نموت.. رسالة الأسيرة جرادات لأهلها ولدنا للفرح وفي سبيله نموت.. رسالة الأسيرة جرادات لأهلها 2019-10-17 | 11:57:43

بعثت الأسيرة سماح جرادات، رسالة لأهلها من سجن "الدامون" الذي تقبع به منذ انتهاء...

اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً 2019-10-17 | 11:54:34

قال نادي الأسير إن المحكمة العسكرية في "عوفر" تعقد اليوم جلسة للأسيرة هبه اللبدي...

فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد 2019-10-17 | 10:26:15

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في إطار تطبيق...

الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة 2019-10-17 | 10:02:06

لقي رجل عمره ستون عاما حتفه اثر تصادم سيارة أجرة وشاحنة قرب سديروت صباح اليوم....

طارق كيوف من عسفيا يتألق في برنامج ذا فويس طارق كيوف من عسفيا يتألق في برنامج ذا فويس 2019-10-17 | 09:47:16

تألق الشاب طارق كيوف من بلدة عسفيا في مرحلة الصوت وبس من برنامج ذا فويس على شاشة...

اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع باطلاق نار على بيت في حي شنلر ليلة أمس واصابة شابين بجراح متوسطة اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع باطلاق نار على بيت في حي شنلر ليلة أمس واصابة شابين بجراح متوسطة 2019-10-17 | 08:45:49

اعتقلت الشرطة في الناصرة فجر اليوم الخميس شابين (25, 27 عاما) من الناصرة بشبهة الضلوع...

الطقس - اجواء حارة وفرصة لهطول زخات خفيفة متفرقة الطقس - اجواء حارة وفرصة لهطول زخات خفيفة متفرقة 2019-10-17 | 05:57:40

اليوم الخميس، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ،...

اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في شفاعمرو اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في شفاعمرو 2019-10-16 | 22:38:41

اصيب شابين مساء الاربعاء جراء تعرضهما للطعن خلال شجار في مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المحامي عماد دكور استئناف محكمة قبول رفض انتخابات الفريديس مجلس رئاسة ايمن مرعي احمد برية ريان غانم 9 سنوات مصرع دهس بيت جن دراجة هوائية مستشفى وفاة شرطة سيارة مهرجان حاشد يوم الارض ام الحيران النقب ذكرى 40 شهداء أول خط ملاحة سياحي بين عكا حيفا مينائي سفينة وزارة السياحة منتزه العش طمرة حريق اضرار كيوسك كشك دسيمة دون اصابات تذكرخديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون كفر قاسم مصرع حكمت عامر اطلاق نار محل تجاري بعد اسبوعين من مقتل شقيقه وابنهجثة معلوت امرأة علامات عنف العثور الشرطة اسعاف وفاة مصرع مقتل المدرسة الثانوية اكسال تخرج الفوج ال 34 كلابها قرية احتقال تخريج شهادات شجار مفرقعات كفر مندا تجدد انتخابات رئاسة مجلس محلي شرطة حجارة تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة رهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت حادث طرق انقلاب سيارة اصابة شخصين حي الفاخورة الناصرة سطو مسلح على محل مجوهرات مجد الكروم مشتبهون اطلاق نار تنفيذ شرطة اصابة بالغة شاب دراجة نارية سائق حادث طرق ذاتي مروع قرية يافة الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com