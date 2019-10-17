تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-17 13:13:30 العملية التركية في يومها التاسع.. نزوح أكثر من 300 ألف مدني |  2019-10-17 12:32:26 السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب |  2019-10-17 12:09:42 إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين |  2019-10-17 11:57:43 ولدنا للفرح وفي سبيله نموت.. رسالة الأسيرة جرادات لأهلها |  2019-10-17 11:54:34 اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً |  2019-10-17 11:34:57 قيادة الشرطة تلتقي رؤساء المجالس العربية بخصوص السلاح |  2019-10-17 11:32:22 تبادل الشتائم بين ترامب وبيلوسي .. نعتها بالمريضة ووصفته بالجنون |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:26:15 فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد |  2019-10-17 10:06:41 رونالدو يتربع على عرش أرباح إنستغرام ب 44.1 مليون يورو |  2019-10-17 10:02:06 الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة |  2019-10-17 09:47:16 طارق كيوف من عسفيا يتألق في برنامج ذا فويس |  2019-10-17 08:45:49 اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع باطلاق نار على بيت في حي شنلر ليلة أمس واصابة شابين بجراح متوسطة |  2019-10-17 08:32:30 دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال يرفض مقترح مواجهة غريمه برشلونة في البيرنابيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن ريال مدريد، رفض مقترح خوض مباراة الكلاسيكو المقررة في الـ26 من أكتوبر الجاري في ملعبه "سانتياغو بيرنابيو"، بدلا من "كامب نو" معقل غريمه برشلونة.



وتم عرض اقتراح لإقامة مباراة الفريقين الأولى ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم في "سانتياغو بيرنابيو"، على أن تقام بعد ذلك المباراة الثانية في "كامب نو".


والغرض من عكس الملاعب هو تفادي الاحتجاجات والمظاهرات التي سيشهدها إقليم كتالونيا يوم 26 من الشهر الجاري.


وذكرت صحيفة "آس"، أن قرار عكس الملاعب في الكلاسيكو هو الآن بيد لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم "الليغا"، وهي من ستقرر.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية نقلا عن مصادر داخل ريال مدريد، أن عكس الملاعب والمواعيد يمكن أن يؤثر على المنافسة ويضر بأكثر من طرف.


وأشارت إلى أنه على ضوء هذه المستجدات، فإنه من الممكن أن يكون القرار النهائي، هو تأجيل مباراة الكلاسيكو إلى موعد لاحق.


ويستعد برشلونة لاستقبال ريال مدريد في كلاسيكو الذهاب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا"، تزامنا مع دعوات حاشدة للمظاهرات في شوارع مدينة برشلونة للتنديد بالأحكام الصادرة ضد زعماء إقليم كتالونيا.


وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد أصدرت حكمها بحبس 9 من زعماء إقليم كتالونيا لفترات تتراوح ما بين 9 و13 عاما، بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال عام 2017.




كلمات متعلقة

ريال, يرفض, مقترح, مواجهة, غريمه, برشلونة, في, البيرنابيو,

تابعونــا

أخبار سيئة لمشجعي "الشياطين الحمر" قبل موقعة ليفربول أخبار سيئة لمشجعي "الشياطين الحمر" قبل موقعة ليفربول 2019-10-17 | 12:20:06

تأكد غياب لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد ضيفه...

للمرة السادسة.. ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة.. ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي 2019-10-17 | 11:37:17

تسلّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، جائزة...

محمد صلاح وابنته يتحولان الى ماوي وموانا.. والسبب؟ محمد صلاح وابنته يتحولان الى ماوي وموانا.. والسبب؟ 2019-10-17 | 10:11:03

احتفل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاد ابنته مكة على...

رونالدو يتربع على عرش أرباح إنستغرام ب 44.1 مليون يورو رونالدو يتربع على عرش أرباح إنستغرام ب 44.1 مليون يورو 2019-10-17 | 10:06:41

حصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على...

برشلونة وريال مدريد يكشفان موقفهما من "نقل الكلاسيكو" برشلونة وريال مدريد يكشفان موقفهما من "نقل الكلاسيكو" 2019-10-17 | 08:28:31

بعد دعوات لنقل الكلاسيكو المقرر في 26 أكتوبر الجاري على خلفية اضطرابات إقليم...

تحديد موقف نيمار من موقعة ريال مدريد تحديد موقف نيمار من موقعة ريال مدريد 2019-10-16 | 20:51:31

كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الأربعاء، موقف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا،...

المحكمة تبدد مخاوف زيدان وكاسيميرو قبل الكلاسيكو المحكمة تبدد مخاوف زيدان وكاسيميرو قبل الكلاسيكو 2019-10-16 | 14:45:34

وافقت المحكمة الرياضية الإسبانية، اليوم الأربعاء، على الاستئناف الذي تقدم به...

لحظة فارقة حولت رغبة نيمار من الريال إلى برشلونة لحظة فارقة حولت رغبة نيمار من الريال إلى برشلونة 2019-10-16 | 13:45:25

كشفت تقارير إسبانية عن كواليس اللحظات الصعبة التي عاشها النجم البرازيلي نيمار...

محرز : لن ننسى هذا اليوم أبدًا محرز : لن ننسى هذا اليوم أبدًا 2019-10-16 | 10:58:52

أعرب رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن سعادته بالفوز الودي الكبير على كولومبيا...

التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين-السعودية التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين-السعودية 2019-10-16 | 10:18:38

انتهت مباراة فلسطين – السعودية بتعادل سلبي "بدون أهداف"، والتي أقيمت على ستاد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطعن حارس امن القطار الخفيف القدس الفتى القاصر الشيخ زيدان عابد الناصرة دعمنا وقف الى جانبنا اسراء اطلاق سراح عرب يهود اغضان زيتون تظاهرة شعارات تعايش مظاهرة مسجاف البطوف عرابة سخنين علي سلطي الناصرة الطالب فيراييتي يطلب منه تحقيق السلام غضب كفر كنا حالة حريق مخبز تأخر الاطفائية وصول مكان الحريق اهالي بلدة طعن القدس ارمون هنتسيف عربي اطلاق نار شرطة سكين يهود أفعى العثور على داخل بيت مدينة مواطن اطفال انفجار سيارة نهاريا اليوم الاحد اصابات دون الشرطة طواقم الاسعافمصرع مقتل شخص سقط عن صخرة ارتفاع 30 مترا منطقة القدس الشرطة اسعاف ميماس عريس مروان برغوثي ميماس عيد الحي دخول اسرئايل الطيرة المشاركة عرس الكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير عملية طعن عربي يهودي بار ليف القدس الشرطة مصاب خطيرة سكين حادث طرق اصابتان متوسطتان سيارة طاقم حيان الطبي الشرطة مستشفى مسجد حسن بيك يافا تعليق علم اسرائيل مدخل مجهولون رفع شرطة مصرع نورا وصايا الرملة الشابة حادث طرق مروع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com