تبادل, الشتائم, بين, ترامب, وبيلوسي, .., نعتها, بالمريضة, ووصفته, بالجنون,

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسماء رفيعة المستوى من الحزب الديمقراطي غادرت وهي غاضبة اجتماعاً مصغراً ومغلقاً حول سوريا، جمع بين الديمقراطيين والجمهوريين، بالبيت الأبيض، الأربعاء، مناقضاً بذلك رواية رئيسة الكونغرس نانسي بيلوسي، التي أكدت أن ترامب هو الذي انفجر غاضباً في وجوههم.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها ترامب على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ضمّنها بعدد من الصور التي التقطت خلال الاجتماع، حيث ذيلها بتعليقات أوضح فيها مضمون كل صورة.الصورة الأولى التي نشرها ترامب جمعت كلاً من نانسي بيلوسي، زعيمة مجلس النواب، وتشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، وستيني هوير، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وعلق عليها قائلاً: "هل تعتقد أنهم يحبونني؟".وفي تغريدة تالية نشر ترامب صورة لبيلوسي وهي تتحدث واقفة وقال أسفلها: «العصبية بيلوسي تحولت إلى مجنونة من العصبية".وفي التغريدة الثالثة نشر ترامب صورة لمقعدي بيلوسي وشومر وهما شاغران، وعلق قائلاً: "الديمقراطيون وبيلوسي وشومر غادروا قاعة الاجتماع في شدة الغضب دون فعل أي شيء".أما في التغريدة الأخيرة فقال ترامب: "بيلوسي بحاجة إلى مساعدة عاجلة، فهي إما لديها مشاكل مع جيرانها الذين يسكنون فوقها وإما لا تحب هذا البلد العظيم. فلقد تحولت إلى مجنونة في اجتماع اليوم (الأربعاء) بالبيت الأبيض بسبب العصبية. ومن المؤسف مشاهدة هذا الوضع. لذلك ادعوا من أجلها، إنها إنسانة مريضة للغاية".ترامب تحول إلى الجنونوعقب الاجتماع أدلت بيلوسي وشومر بتصريحات صحفية في البيت الأبيض، قال فيها الأخير: "لقد كان ترامب مهيناً لبيلوسي بشكل كبير، لكنها حافظت على هدوئها، غير أنه قال إنها سياسية من الدرجة الثالثة. وهذا ليس حواراً، وإنما حديث يفتقر للأدب".وأكدت بيلوسي أن ترامب انفجر غضباً من مشروع القرار الذي أقره الكونغرس، وأدان قرار انسحاب القوات الامريكية من سوريا، مضيفة "أقولها وكلي أسف لقد شاهدنا تحول ترامب للجنون غضبًا".وقالت بيلوسي للصحفيين "أعتقد أن التصويت- حجم التصويت ومعارضة أكثر من اثنين إلى واحد من الجمهوريين ما فعله الرئيس- أثر على الرئيس على الأرجح لأن ذلك أصابه بصدمة".وأضافت "ولهذا لم نتمكن من مواصلة الاجتماع لأنه انفصل عن واقعه".