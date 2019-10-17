تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-17 13:13:30 العملية التركية في يومها التاسع.. نزوح أكثر من 300 ألف مدني |  2019-10-17 12:32:26 السيول والفيضانات تسبب باغلاق شارع 40 في الجنوب |  2019-10-17 12:09:42 إصابة عامل إثر انفجار نتج عن تسرب غاز بمطعم في جنين |  2019-10-17 11:57:43 ولدنا للفرح وفي سبيله نموت.. رسالة الأسيرة جرادات لأهلها |  2019-10-17 11:54:34 اليوم جلسة للأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 24 يوماً |  2019-10-17 11:34:57 قيادة الشرطة تلتقي رؤساء المجالس العربية بخصوص السلاح |  2019-10-17 11:32:22 تبادل الشتائم بين ترامب وبيلوسي .. نعتها بالمريضة ووصفته بالجنون |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:26:15 فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد |  2019-10-17 10:06:41 رونالدو يتربع على عرش أرباح إنستغرام ب 44.1 مليون يورو |  2019-10-17 10:02:06 الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة |  2019-10-17 09:47:16 طارق كيوف من عسفيا يتألق في برنامج ذا فويس |  2019-10-17 08:45:49 اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع باطلاق نار على بيت في حي شنلر ليلة أمس واصابة شابين بجراح متوسطة |  2019-10-17 08:32:30 دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تبادل الشتائم بين ترامب وبيلوسي .. نعتها بالمريضة ووصفته بالجنون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسماء رفيعة المستوى من الحزب الديمقراطي غادرت وهي غاضبة اجتماعاً مصغراً ومغلقاً حول سوريا، جمع بين الديمقراطيين والجمهوريين، بالبيت الأبيض، الأربعاء، مناقضاً بذلك رواية رئيسة الكونغرس نانسي بيلوسي، التي أكدت أن ترامب هو الذي انفجر غاضباً في وجوههم.



جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها ترامب على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ضمّنها بعدد من الصور التي التقطت خلال الاجتماع، حيث ذيلها بتعليقات أوضح فيها مضمون كل صورة.


الصورة الأولى التي نشرها ترامب جمعت كلاً من نانسي بيلوسي، زعيمة مجلس النواب، وتشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، وستيني هوير، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وعلق عليها قائلاً: "هل تعتقد أنهم يحبونني؟".


وفي تغريدة تالية نشر ترامب صورة لبيلوسي وهي تتحدث واقفة وقال أسفلها: «العصبية بيلوسي تحولت إلى مجنونة من العصبية".


وفي التغريدة الثالثة نشر ترامب صورة لمقعدي بيلوسي وشومر وهما شاغران، وعلق قائلاً: "الديمقراطيون وبيلوسي وشومر غادروا قاعة الاجتماع في شدة الغضب دون فعل أي شيء".


أما في التغريدة الأخيرة فقال ترامب: "بيلوسي بحاجة إلى مساعدة عاجلة، فهي إما لديها مشاكل مع جيرانها الذين يسكنون فوقها وإما لا تحب هذا البلد العظيم. فلقد تحولت إلى مجنونة في اجتماع اليوم (الأربعاء) بالبيت الأبيض بسبب العصبية. ومن المؤسف مشاهدة هذا الوضع. لذلك ادعوا من أجلها، إنها إنسانة مريضة للغاية".


ترامب تحول إلى الجنون


وعقب الاجتماع أدلت بيلوسي وشومر بتصريحات صحفية في البيت الأبيض، قال فيها الأخير: "لقد كان ترامب مهيناً لبيلوسي بشكل كبير، لكنها حافظت على هدوئها، غير أنه قال إنها سياسية من الدرجة الثالثة. وهذا ليس حواراً، وإنما حديث يفتقر للأدب".


وأكدت بيلوسي أن ترامب انفجر غضباً من مشروع القرار الذي أقره الكونغرس، وأدان قرار انسحاب القوات الامريكية من سوريا، مضيفة "أقولها وكلي أسف لقد شاهدنا تحول ترامب للجنون غضبًا".


وقالت بيلوسي للصحفيين "أعتقد أن التصويت- حجم التصويت ومعارضة أكثر من اثنين إلى واحد من الجمهوريين ما فعله الرئيس- أثر على الرئيس على الأرجح لأن ذلك أصابه بصدمة".


وأضافت "ولهذا لم نتمكن من مواصلة الاجتماع لأنه انفصل عن واقعه".




كلمات متعلقة

تبادل, الشتائم, بين, ترامب, وبيلوسي, .., نعتها, بالمريضة, ووصفته, بالجنون,

تابعونــا

العملية التركية في يومها التاسع.. نزوح أكثر من 300 ألف مدني العملية التركية في يومها التاسع.. نزوح أكثر من 300 ألف مدني 2019-10-17 | 13:13:30

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية...

الملكة رانيا توجه رسالة للأردنيين .. وهذا نصها الملكة رانيا توجه رسالة للأردنيين .. وهذا نصها 2019-10-17 | 12:12:13

نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، رسالة عبر صفحتها على “فيسبوك”،...

وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) 2019-10-17 | 10:41:20

توفي الملاكم الأمريكي، باتريك داي، الليلة الماضية في شيكاغو متأثرا بإصابة في...

وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) 2019-10-17 | 10:41:20

توفي الملاكم الأمريكي، باتريك داي، الليلة الماضية في شيكاغو متأثرا بإصابة في...

دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار 2019-10-17 | 08:32:30

تُعرف دبي بكونها مدينة الأحلام حيث تُسابق العالم في تطوّرها وتقدّمها وتطاول...

رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمقا ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمقا ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان 2019-10-17 | 06:00:18

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة أرسلها...

مصرع 30 معتمرا باشتعال حافلة في السعودية مصرع 30 معتمرا باشتعال حافلة في السعودية 2019-10-16 | 22:08:00

افادت مصادر سعودية ان حافلة تقل معتمرين اشتعلت بها النيران جراء حادث سير مروع بين...

الرئاسة التركية تعلن عن موعد اجتماع أردوان مع الوفد الأمريكي الرئاسة التركية تعلن عن موعد اجتماع أردوان مع الوفد الأمريكي 2019-10-16 | 20:50:06

اعلن ديوان الرئاسة التركية في انقرة ان الرئيس التركي رجب طيب أردوان سيلتقي نائب...

"نقف معكم بوجه الإرهاب"- عباس يلتقي العاهل السعودي "نقف معكم بوجه الإرهاب"- عباس يلتقي العاهل السعودي 2019-10-16 | 18:33:32

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، مع خادم...

الجيش السوري يستعيد القواعد التي أخلاها الجيش الأمريكي الجيش السوري يستعيد القواعد التي أخلاها الجيش الأمريكي 2019-10-16 | 14:45:53

أفادت وكالة "​انترفاكس​" الروسية بأن "​الجيش السوري​ سيطر على قواعد أخلتها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة مشاعل الحزب الشيوعي الجبهة الشبيبة دير حنا قرية احياء ليوم الارض الخالد الذكرى طفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية نتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية توئثيق حادث طرق مفرق الفريديس 3 قتلى يافا شاهدوا فيديو شاحنة سيارة خصوصية عبيلن قتل مزدوج اطلاق نار شجار مساعي بدء رؤساء مجالس تهدئة الخواطرطفل ولد فتى كفر قرع اصابة متوسطة الرأس نقله للمستشفى اشعاف شرطة اصابة خطيرة شاب قرية كفر مندا رأس ألة حاده مستشفى اسعاف رمبام حيفا شرطة سيارة الأقصى تواجد إسلامي ملحوظ والاقتحامات مستمرةمحمد ملحم نشأت تمديد اعتقال المحكمة عملية تل ابيب الطيبي نازي هتلر فيسبوك صورة مفبركة زي ملابس ارهابي أحمد عضو الكنيست تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة المخيم الصيفي البلدي علي سلام الناصرة مشاركة اطفال افتتاح حفل اصابة شاب قلنسوة اطلاق نار حادث تحقيق شرطة اسعاف مستشفى شرطي متطوع سخنين محطة مسجاف نساء عغربيات علاقة جنسية اغتصاب لائحة اتهام ميدنة اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي انقلاب سيارة قرب يانوح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com