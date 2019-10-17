وفاة, ملاكم, أمريكي, بسبب, ضربة, قاضية, (فيديو),

توفي الملاكم الأمريكي، باتريك داي، الليلة الماضية في شيكاغو متأثرا بإصابة في الرأس، خلال خسارته بالضربة القاضية في الجولة العاشرة أمام تشارلز كونويل، يوم السبت الماضي.

وقال لو ديبيلا مروج مباريات داي: "توفي باتريك داي الأربعاء 16 أكتوبر 2019، بعد تعرضه لإصابة دماغية خلال نزال يوم السبت 12 أكتوبر".وأضاف: "كان محاطا بعائلته وأصدقائه المقربين وأعضاء فريقه، ومن بينهم مدربه وصديقه جو هيجينز". وتابع: "بالنيابة عن عائلة باتريك وفريقه وكل المقربين منه نحن ممتنون لصلواتكم ومساندتكم وحبكم لباتريك، والذي كان واضحا منذ إصابته".ودخل داي البالغ عمره 27 عاما في غيبوبة لمدة 4 أيام بعد هزيمته، وعلى الرغم من خضوعه لجراحة عاجلة في المخ فشل الأطباء في إنقاذه.وتحول داي إلى الاحتراف في 2013، وأصبح من أبرز المنافسين على لقب وزن الوسط، ونال لقب مجلس الملاكمة العالمي للأمريكيتين في 2017، ثم لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في 2019.