وفاة, ملاكم, أمريكي, بسبب, ضربة, قاضية, (فيديو),

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تُعرف دبي بكونها مدينة الأحلام حيث تُسابق العالم في تطوّرها وتقدّمها وتطاول...
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة أرسلها...
افادت مصادر سعودية ان حافلة تقل معتمرين اشتعلت بها النيران جراء حادث سير مروع بين...
اعلن ديوان الرئاسة التركية في انقرة ان الرئيس التركي رجب طيب أردوان سيلتقي نائب...
اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، مع خادم...
أفادت وكالة "انترفاكس" الروسية بأن "الجيش السوري سيطر على قواعد أخلتها...
أعرب الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن أمل موسكو...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، أن...
وافق الملك الاردني على تمديد تأجير إسرائيل منطقة" الغمر" بعام اضافي وفق ما كشف...
أثارت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، التي استقالت من قناة "الجزيرة"، جدلاً...