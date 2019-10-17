فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد

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لقي رجل عمره ستون عاما حتفه اثر تصادم سيارة أجرة وشاحنة قرب سديروت صباح اليوم....
تألق الشاب طارق كيوف من بلدة عسفيا في مرحلة الصوت وبس من برنامج ذا فويس على شاشة...
اعتقلت الشرطة في الناصرة فجر اليوم الخميس شابين (25, 27 عاما) من الناصرة بشبهة الضلوع...
اليوم الخميس، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ،...
اصيب شابين مساء الاربعاء جراء تعرضهما للطعن خلال شجار في مدينة...
وصل الى مستشفى هعيمك في مدينة العفولة مساء الاربعاء، 6 اشخاص من عائلة من منطقة...
اصيب شاب بجراح بالغة الخطورة جراء تعرضه لاطلاق نار في حي شيكون العرب بمدينة...
اصيب شاب يبلغ من العمر ٢٧ عاما لاطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في بلدة ابو سنان...
شارك موظفي مجلس كفر مندا المحلي يوم الثلاثاء، بوقفة إحتجاجية أمام بناية المجلس...
توفيت اليوم الأربعاء في مدينة الناصرة مريانا قاسم أبو أحمد، حرم الدكتور نعيم سعيد...