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فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في إطار تطبيق القانون المكثف والمبادر به من قبل الشرطة بهدف الحد من ظاهرة حيازة واستخدام الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء، ادارت وحدة التحقيق المركزية في لواء الساحل تحقيقًا سريًا خلال الأسابيع  الماضية بشأن شبهة محاولة تهريب أسلحة غير قانونية من خارج البلاد.



هذا وتركز تحقيق الشرطة السري على حزمة مستوردة من الخارج حيث وفق الشبهات التي وردت تبين انها تحتوي  على مسدس من طراز جلوك ، فقام محققو الوحدة المركزية بمراقبة المشتبه بهما، من سكان حي الحليصة في في مدينة حيفا في العشرينات من العمر، حتى تم تسليمهما الطرد عبر ساعي البريد فتم القاء القبض عليهم والسلاح  بحوزتهما.


 مع القاء القبض على المشتبهين احيلا الى التحقيق في الوحدة المركزية للتحقيق في لواء حيفا، هذا وستتم احالتهما صباح هذا اليوم إلى محكمة الصلح في حيفا للنظر في طل  الشرطة لتمديد توقيفهما، وفقًا لاحتياجات التحقيق في القضية.


*شرطة اسرائيل ترى بشدة مخالفات وجرائم حيازة واستخدام الأسلحة غير المشروعة وبالتالي تقوم بعمل مركز   لتطبيق القانون في الميدان، حيث منذ بداية هذا العام ، ضبطت الشرطة وصادرت أكثر من 3800 قطعة سلاح من مختلفة، بما في ذلك تلك التي تم الاستيلاء عليها بعد تهريبها  من مناطق السلطة الفلسطينية، وغيرها من الاسلحة المسروقة، كل ذلك بفضل عمل استخباراتي ذات جودة عالية كما هو في هذه الحالة لتضبط الشرطة السلاح المهرب مع تسليم الطرد من الخارج للمشتبهين*.
فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد




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