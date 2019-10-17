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2019-10-17 08:18:29
أصالة لغتنا العربية وعراقة تراثنا في مدرسة راهبات الفرنسيسكان الناصرة
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2019-10-16 22:08:00
مصرع 30 معتمرا باشتعال حافلة في السعودية
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2019-10-16 21:04:43
الناصرة:اصابتان باطلاق نار في حي شنلر
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روسيا - مطاردة قطة مرتبكة وسط طريق سريع
2019-10-17 10:14:46
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مطاردة قطة مرتبكة وسط طريق سريع
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