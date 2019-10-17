محمد, صلاح, وابنته, يتحولان, الى, ماوي, وموانا.., والسبب؟,

فقد تقمصت مكة الشخصية الكارتونية “موانا” فى الفيلم الشهير الذى يحمل نفس الاسم ، فيما تقمص هو شخصية ماوي.وقد نشر محمد صلاح، عبر حسابه على تويتر، صوره مع مكة وهما يحتفلا بعيد ميلادها، وكتب معلقا باللغة الانجليزية :”أنا ماوي احضرت لك موانا عيد ميلاد سعيد اميرتي”.يذكر موانا هي بطلة رواية أحد أفلام ديزني الذي يحمل اسمها وتم إنتاجه في عام 2016.

احتفل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقته الخاصة.

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