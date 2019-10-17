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محمد صلاح وابنته يتحولان الى ماوي وموانا.. والسبب؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقته الخاصة.



فقد تقمصت مكة الشخصية الكارتونية “موانا” فى الفيلم الشهير الذى يحمل نفس الاسم ، فيما تقمص هو شخصية ماوي.

 وقد نشر محمد صلاح، عبر حسابه على تويتر، صوره مع مكة وهما يحتفلا بعيد ميلادها، وكتب معلقا باللغة الانجليزية :”أنا ماوي احضرت لك موانا عيد ميلاد سعيد اميرتي”.



 
يذكر موانا هي بطلة رواية أحد أفلام ديزني الذي يحمل اسمها وتم إنتاجه في عام 2016.




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