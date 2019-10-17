ياسمين, رئيس, تتحدث, عن, الطلاق.., هل, انفصلت, عن, زوجها؟,

انضمت الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس​ الى الممثلات الفنانات اللواتي يواجهن معاناة في علاقاتهم العاطفية وأسرهم إذ تحدثت مؤخراً عن موضوع ​الطلاق​ .

وكتبت ياسمين عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتمعي اعتبرها بعض المتابعين أنها تتجه نحو الانفصال عن زوجها المخرج هادي الباجوري قائلة: “في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي”.الجدير ذكره أن ياسمين رئيس، تشارك في بطولة فيلم “لص بغداد” الى جانب محمد إمام، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.