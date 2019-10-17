الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة

لقي رجل عمره ستون عاما حتفه اثر تصادم سيارة أجرة وشاحنة قرب سديروت صباح اليوم.

وأصيب صبي في الرابعة عشرة من العمر بجروح خطيرة، وأصيب سائق الأجرة وهو رجل ثلاثيني بجروح متوسطة.وتم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. فيما لم يصب سائق الشاحنة وهو في العشرينات من العمر بأذى.ويشهد المكان اكتظاظات مرورية. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث والعمل على تنظيم حركة السير في المكان.