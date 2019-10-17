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طارق كيوف من عسفيا يتألق في برنامج ذا فويس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تألق الشاب  طارق كيوف من بلدة عسفيا في مرحلة الصوت وبس من برنامج ذا فويس على شاشة ال mbc.


وقدم كيوف اغنية للراحل وديع الصافي , حيث عزف على العود ونال اعجاب المدربين الاربعة الذين التفوا اليه مهنئين اياه على ادائه الرائع .

واختار كيوف النجمة المغربية سميرة سعيد ليكون ضمن فريقها .





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