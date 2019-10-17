طارق, كيوف, من, عسفيا, يتألق, في, برنامج, ذا, فويس,

وقدم كيوف اغنية للراحل وديع الصافي , حيث عزف على العود ونال اعجاب المدربين الاربعة الذين التفوا اليه مهنئين اياه على ادائه الرائع .واختار كيوف النجمة المغربية سميرة سعيد ليكون ضمن فريقها .

تألق الشاب طارق كيوف من بلدة عسفيا في مرحلة الصوت وبس من برنامج ذا فويس على شاشة ال mbc.

تابعونــا

فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد 2019-10-17 | 10:26:15 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في إطار تطبيق...

الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة 2019-10-17 | 10:02:06 لقي رجل عمره ستون عاما حتفه اثر تصادم سيارة أجرة وشاحنة قرب سديروت صباح اليوم....

اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع باطلاق نار على بيت في حي شنلر ليلة أمس واصابة شابين بجراح متوسطة 2019-10-17 | 08:45:49 اعتقلت الشرطة في الناصرة فجر اليوم الخميس شابين (25, 27 عاما) من الناصرة بشبهة الضلوع...

الطقس - اجواء حارة وفرصة لهطول زخات خفيفة متفرقة 2019-10-17 | 05:57:40 اليوم الخميس، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ،...

اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في شفاعمرو 2019-10-16 | 22:38:41 اصيب شابين مساء الاربعاء جراء تعرضهما للطعن خلال شجار في مدينة...

تسمم غدائي لعائلة من منطقة المروج 0000-00-00 | 00:00:00 وصل الى مستشفى هعيمك في مدينة العفولة مساء الاربعاء، 6 اشخاص من عائلة من منطقة...

الناصرة:اصابتان باطلاق نار في حي شنلر 2019-10-16 | 21:04:43 اصيب شاب بجراح بالغة الخطورة جراء تعرضه لاطلاق نار في حي شيكون العرب بمدينة...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في ابو سنان 2019-10-16 | 21:02:14 اصيب شاب يبلغ من العمر ٢٧ عاما لاطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في بلدة ابو سنان...

كفر مندا: وقفة احتجاجية لموظفي المجلس المحلي رفضًا للاعتداء على بناية المجلس‎ 2019-10-16 | 20:47:45 شارك موظفي مجلس كفر مندا المحلي يوم الثلاثاء، بوقفة إحتجاجية أمام بناية المجلس...