اعتقال, شابين, من, الناصرة, بشبهة, الضلوع, باطلاق, نار, على, بيت, في, حي, شنلر, ليلة, أمس, واصابة, شابين, بجراح, متوسطة,

اعتقلت الشرطة في الناصرة فجر اليوم الخميس شابين (25, 27 عاما) من الناصرة بشبهة الضلوع في حادثة اطلاق النار على بيت ليلة امس الاربعاء في حي شنلر مما تسبب باصابة شابين بجراح متوسطة ونقلهما للمستشفى .

واشارت الشرطة انها ستطلب اليوم من المحكمة النظر بتمديد فترة اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهما .