إيمان, العاصي, تستجم, خارج, وتسحر, متابعيها, بإطلالة, صيفية,

سافرت الفنانة المصرية إيمان العاصي للاستجمام في الخارج، وشاركت جمهورها في صور جديدة لها.

إيمان لم تحدد مكان تواجدها، واستعرضت طلتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث ظهرت بملابس ملفتة، واختارت بلوزة شفافة، وشورت قصير.الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من التعليقات التي تغزلت فيها، وأثنت الفنانة راندا البحيري على طلتها، وقالت في تعليق: «قمر يا إيمو».الفنانة المصرية تقوم حاليا باستكمال مشاهدها في مسلسل «مملكة إبليس»، ونفت إيمان مؤخرا ما قيل بشأن وجود خلافات بين بطلات العمل، مؤكدة ان تلك الشائعات تنتشر عادة قبل عرض أي مسلسل.مسلسل “مملكة إبليس” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.الفنانة المصرية شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «لمس أكتاف»، مع ياسر جلال، وحنان مطاوع، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.