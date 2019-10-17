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دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تُعرف دبي بكونها مدينة الأحلام حيث تُسابق العالم في تطوّرها وتقدّمها وتطاول مبانيها لتتربّع على قائمة أكثر المدن تقدمًا في العالم، وقد أضافت الإمارة لقب آخر إلى قائمة ألقابها في كتاب “غينيس” العالمي من أجل أغلى حذاء في العالم، والذي تمّ الكشف عنه على متن يخت في مرسى دبي.




وتمّ الكشف عن الحذاء ضمن فعاليات أسبوع الموضة MIDE (صُنع في إيطاليا، صُمّم في الإمارات)، وهو من توقيع المصمّم الإيطاليّ أنطونيو فيتري، ويحمل اسم ” The Moon Star Shoes”، وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار أي ي 73 مليون درهم إماراتيّ.

 ويأتي الحذاء المستوحى من برج خليفة مصنوعًا من 30 قيراطًا من الألماس مع قطعة صغيرة من نيزك Campo del Cielo الحديدي الذي اكتُشف في الأرجنتين في عام 1576. و يعرض الحذاء نموذجًا صغيرًا من المبنى الفاخر على شكل كعب مصنوع من الذّهب الخالص.


وقد حطّم الحذاء سجل غينيس العالمي الحاليّ لأغلى زوج من الأحذية والذي يبلغ سعره 15.5 مليون دولار من توقيع المصمّمة “Debbie Wingham” والذي يتكوّن من أحجار ألماس زهرية وزرقاء ضخمة ونادرة، وأربع ألماسات بيضاء عيار 3 قيراط، و1000 ألماسة صغيرة.


تصوير - afp




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