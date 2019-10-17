تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-17 10:41:20 وفاة ملاكم أمريكي بسبب ضربة قاضية (فيديو) |  2019-10-17 10:26:15 فيديو - اعتقال شابين من حي الحليصة في حيفا بشبهة محاولة تهريب مسدس من خارج البلاد |  2019-10-17 10:06:41 رونالدو يتربع على عرش أرباح إنستغرام ب 44.1 مليون يورو |  2019-10-17 10:02:06 الجنوب - مصرع رجل واصابة آخرَيْن اثر حادث سيارة أجرة وشاحنة |  2019-10-17 09:47:16 طارق كيوف من عسفيا يتألق في برنامج ذا فويس |  2019-10-17 08:45:49 اعتقال شابين من الناصرة بشبهة الضلوع باطلاق نار على بيت في حي شنلر ليلة أمس واصابة شابين بجراح متوسطة |  2019-10-17 08:32:30 دُبي تعرض أغلى حذاء في العالم .. The Moon Star Shoes مُرصع بالألماس وتبلغ قيمته 19.9 مليون دولار |  2019-10-17 08:28:31 برشلونة وريال مدريد يكشفان موقفهما من "نقل الكلاسيكو" |  2019-10-17 08:18:29 أصالة لغتنا العربية وعراقة تراثنا في مدرسة راهبات الفرنسيسكان الناصرة |  2019-10-17 06:00:18 رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمقا ولا تخاطر بأن تذكر كشيطان |  2019-10-17 05:57:40 الطقس - اجواء حارة وفرصة لهطول زخات خفيفة متفرقة |  2019-10-16 22:38:41 اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في شفاعمرو |  0000-00-00 00:00:00 تسمم غدائي لعائلة من منطقة المروج |  2019-10-16 22:08:00 مصرع 30 معتمرا باشتعال حافلة في السعودية |  2019-10-16 21:04:43 الناصرة:اصابتان باطلاق نار في حي شنلر |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منتظرة نهاية العالم لـ9 سنوات.. العثور على العائلة المنعزلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت النيابة الهولندية أنها تشتبه بأن الرجل الذي أوقف بعد العثور على عائلة تعيش معزولة في مزرعة في شمال هولندا، قد احتجز الأفراد الستة رغما عنهم.


وجاء في بيان صادر عن النيابة "يشتبه في أن الرجل الموقوف على ذمة التحقيق حرم أفراد العائلة من حريتهم بما يخالف القانون وأضر بصحتهم".


وكانت الشرطة الهولندية قد عثرت على عائلة "في غرفة صغيرة مغلقة" داخل مزرعة معزولة في شمال هولندا، حيث تعيش منذ سنوات "بانتظار نهاية العالم"، وفق معلومات صحفية.


وأوضحت الشرطة في بيان "عثرنا على ستة بالغين أكدوا أنهم أفراد عائلة واحدة مكونة من أب وأطفاله جميعهم من البالغين بحسب أقوالهم"، حسبما نقلت "فرانس برس".


وتطرح تساؤلات كثيرة بشأن هذه القضية الغريبة في منطقة يبدو أن أيا من قاطنيها لا يعرف سكان المزرعة حتى أنهم لم يكونوا على علم بوجود هذا المكان.


ولفتت قناة "آر تي في درينته" التلفزيونية المحلية إلى أن العائلة كانت تملك بستانا ورأس ماعز لتوفير الغذاء كما كانت تعيش في غرفة "بانتظار نهاية العالم" في قرية روينفولد.



وأضافت القناة أن بعض هؤلاء الأطفال "لم يكونوا على علم بوجود أناس آخرين" في العالم.


وقد تلقت الشرطة "إخطارا من شاب كان قلقا إزاء ظروف حياة عائلته"، وعندما توجهت إلى المكان، "اكتشفت ستة أشخاص في غرفة صغيرة".


ويقول رجال الشرطة إنهم يدرسون "كل السيناريوهات" الممكنة، وقد جندوا وسائل مهمة لمحاولة كشف هذا اللغز ومعرفة كيف كانت تعيش هذه العائلة المكونة من بالغين في هذه المساحة الضيقة.


وكشف المحققون أن المعلومات الأولية تشير إلى "إمكان أن يكون هؤلاء الأشخاص موجودين في المكان منذ 9 سنوات".


وفور وصول الشرطة إلى الموقع، أوقفت قوات الأمن رجلا في سن 58 عاما هو مالك المزرعة، بتهمة "عدم التعاون مع التحقيق"، حيث يجري التحقيق في الرابط المحتمل الذي يربطه بأفراد العائلة.




كلمات متعلقة

منتظرة, نهاية, العالم, لـ9, سنوات.., العثور, على, العائلة, المنعزلة,

تابعونــا

رجل يقدم عامل كهرباء وجبة لأسده بدل دفع راتبه! رجل يقدم عامل كهرباء وجبة لأسده بدل دفع راتبه! 2019-10-16 | 14:45:20

أدخل حارس باكستاني أسده "الأليف" إلى مكتبه لينقض على كهربائي طالبه بدفع أجره مقابل...

صور للزعيم الكوري كيم على ظهر فرس أبيض تثير الجدل صور للزعيم الكوري كيم على ظهر فرس أبيض تثير الجدل 2019-10-16 | 11:51:34

مجموعة لقطات غير معتادة نشرتها وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية مساء الثلاثاء،...

"أندرويد" الأحدث يصل هواتف "سامسونغ" "أندرويد" الأحدث يصل هواتف "سامسونغ" 2019-10-16 | 08:59:22

استعرض خبراء من موقع Phоne Arеna مقطع فيديو اختبروا خلاله نسخة تجريبية من نظام Andrоid 10...

الإعلان عن كشف أثري من أهم وأضخم الاكتشافات في مصر الإعلان عن كشف أثري من أهم وأضخم الاكتشافات في مصر 2019-10-15 | 14:45:21

اكتشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الأثار المصرية، في مدينة الأقصر عن خبيئة...

هل تكون نهاية العالم في عام 2060؟ هل تكون نهاية العالم في عام 2060؟ 2019-10-15 | 08:52:32

عثر على رسالة تشير إلى تاريخ 2060 من قبل بعض ​العلماء​، في أرشيف مؤلف الفيزياء...

عريس هارب يورط عروسه بدفع 160 ألف دولار عريس هارب يورط عروسه بدفع 160 ألف دولار 2019-10-14 | 14:45:06

من يوم مميز وفستان أبيض وحلم تنتظره كل فتاة، انقلب يوم زفاف سيدة تايلندية تُدعى...

فضيحة جديدة: لوحة سيارتك تكشف أسرار حياتك في لبنان! فضيحة جديدة: لوحة سيارتك تكشف أسرار حياتك في لبنان! 2019-10-14 | 12:00:54

لم يعد ينقص تطبيقCars 961 الذي ينتشر اليوم في نظام تشغيل Android إلا نشر معلومات عن قياس...

"نطحة ثور" كادت أن تودي بحياته.. وتدخل جراحي ينقذه "نطحة ثور" كادت أن تودي بحياته.. وتدخل جراحي ينقذه 2019-10-14 | 10:03:46

أصيب مصارع ثيران إسباني شاب بجروح خطرة، بعدما نطحه ثور، السبت، خلال مصارعة ثيران...

رجل يعود إلى الحياة في إندونيسيا بعد 7 ساعات على دفنه رجل يعود إلى الحياة في إندونيسيا بعد 7 ساعات على دفنه 2019-10-14 | 09:00:20

عاد أحد سكان قرية جيسيكان، التابعة لمقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا، بعد تشييع...

بريطاني يعثر على لقية ذهبية عمرها 4000 سنة بريطاني يعثر على لقية ذهبية عمرها 4000 سنة 2019-10-11 | 08:41:43

عثر مواطن انجليزي من مدينة وايتهيفن بمقاطعى كامبريا، بواسطة جهاز كشف المعادن على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمطار غزيرة الناصرة شوارع حالة الطقس الارصاد المنطقة جبري عماش مصرع الشاب طعن جسر الزرقاء شرطة اسعاف جريمة قتل قرية سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء حسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية طلاب عرب جامعة تل ابيت تظاهرة اعلام فلسطين ضد اطلاق النار المواطنين العرب اصابة حرجة شاب يافة الناصرة تعرض لاطلاق نار مصرع رجل صلاح حمودهمسجد حسن بيك يافا مجهولون اعتداء استنكار مؤسسة الاقصى تكسير اعتداء شبان طرعان يحلقون شعورهم تضامنا مع صديقهم عدن مدرسة يني كفر ياسيف تخرج الفوج ال 63 طلابها احتفال مشاركة واسعة شمس الجليل طمرة هدم بيت عمر ياسين الشرطة قوات كبيرة اضراب مدارس الجديدة المكر اطلاق نار غرفة مديرة مدرسة النجاح الابتدائية شرطة أحمد دوابشة دوما قرية عائلته مستوطنين حرق عائلته بيته السفر الى عمرة مناسك اداء مكة المكرمة السعوديةشيخ القدس تحريض شبهات المسجد الاقصى المبارك دروس شريعة حسين محاجنة زفافه خطيبته الشهر القادم عقد قرانه قريب المرحوم ام الفحم حادث طرق ذاتي سخنين اصابة شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com