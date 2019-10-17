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برشلونة وريال مدريد يكشفان موقفهما من "نقل الكلاسيكو"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد دعوات لنقل الكلاسيكو المقرر في 26 أكتوبر الجاري على خلفية اضطرابات إقليم كتالونيا، أعلن برشلونة وريال مدريد الإسبانيان رفضهما تغيير ملعب مباراة القمة المنتظرة في المرحلة العاشرة من "الليغا".



وكشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية موقف الطرفين الرافض لاقتراح بنقل المباراة المقررة في ملعب "كامب نو" الخاص ببرشلونة، إلى العاصمة مدريد وتحديدا "سانتياغو بيرنابيو"، على أن تقام المباراة الأخرى في الأول من مارس المقبل في ميدان الفريق الكتالوني.


وترغب رابطة الدوري الإسباني في نقل المباراة خارج العاصمة الكتالونية لتجنب تزامن المباراة مع تظاهرة انفصالية مخطط لها، حيث دعت جماعات انفصالية أنصارها للتظاهر في برشلونة يوم المباراة.


وطالب الرابطة التي تدير الرابطة أهم درجتين في الكرة الإسبانية، اتحاد الكرة المحلي الذي يتحكم في لوائح وتنظيمات مباريات الهواة والمحترفين، بنقل المباراة إلى مدريد، على أن تقام مباراة العودة في برشلونة.


وقالت الرابطة، الأربعاء، إنها "طلبت من لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم الإسباني الاجتماع وتغيير موقع الكلاسيكو بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا".


ويشهد إقليم كتالونيا احتجاجات عنيفة على مدار اليومين الماضيين، فيما تشتبك الشرطة مع المحتجين الغاضبين، بسبب قرار المحكمة العليا بإدانة 9 قادة انفصاليين والحكم عليهم بالسجن.


وصرح اتحاد الكرة أن الناديين أمامهما حتى الاثنين للرد على طلب تغيير أماكن المباريات.


ويتصدر ريال مدريد جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، فيما يأتي برشلونة ثانيا وله 16 نقطة، وذلك بعد 8 جولات من الدوري الإسباني.




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