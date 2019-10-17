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الطقس - اجواء حارة وفرصة لهطول زخات خفيفة متفرقة



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اليوم  الخميس، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



والجمعة، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


اما يوم السبت فيطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.




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