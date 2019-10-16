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اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في شفاعمرو



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اصيب شابين مساء الاربعاء جراء تعرضهما للطعن خلال شجار في مدينة شفاعمرو.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين الى مستشفى رمبام في حيفا ووصفت حالتهما بين الطفيفة والمتوسطة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في شفاعمرو




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