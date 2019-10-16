تسمم, غدائي, لعائلة, من, منطقة, المروج,

وصل الى مستشفى هعيمك في مدينة العفولة مساء الاربعاء، 6 اشخاص من عائلة من منطقة المروج (بينهم طفل عام ونصف)،جراء اصابتهم بتسمم غذائي خلال تناولهم العشاء.

وجاء في بيان صادر عن المستشفى ان العائلة وصلت للمستشفي تعامي من أعراض التسمم الغذائي.مدير قسم الطوارئ في مسشتفى العفولة الدكتور أمين شنيفي قال :" وصلت لقسم الطوارىء عائلة مكونة من 5 اشخاص وطفل .على ما يبدوا انهم تناولوا طعامًا بعد تخزينه في ظروف غير صحية. قدمنا لهم العلاج الللازم وسيبقون في المستشفى للمراقبة.