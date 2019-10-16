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مصرع 30 معتمرا باشتعال حافلة في السعودية



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افادت مصادر سعودية ان حافلة تقل معتمرين اشتعلت بها النيران جراء حادث سير مروع بين الحافلة ومركبة على طريق المدينة المنورة مكة المكرمة اسفر عن وفاة 30 معتمرا واصابة آخرين.

لم تحدد جنسيات الضحايا حتى اللحظة.





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