مصرع, 30, معتمرا, باشتعال, حافلة, في, السعودية,

لم تحدد جنسيات الضحايا حتى اللحظة.

افادت مصادر سعودية ان حافلة تقل معتمرين اشتعلت بها النيران جراء حادث سير مروع بين الحافلة ومركبة على طريق المدينة المنورة مكة المكرمة اسفر عن وفاة 30 معتمرا واصابة آخرين.

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