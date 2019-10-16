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الناصرة:اصابتان باطلاق نار في حي شنلر



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شخصين بجراح متوسطة وطفيفة جراء تعرضهما لاطلاق نار في حي شيكون العرب بمدينة الناصرة مساء اليوم الاربعاء.

المصابان بسنوات الخميس نقلا بسيارة خصوصية لمستشفى الناصرة الانجليزي.

الشرطة باشرت التحقيق.

الناصرة:اصابتان باطلاق نار في حي شنلر




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