الناصرة:اصابتان, باطلاق, نار, في, حي, شنلر,

اصيب شخصين بجراح متوسطة وطفيفة جراء تعرضهما لاطلاق نار في حي شيكون العرب بمدينة الناصرة مساء اليوم الاربعاء.

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اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في ابو سنان 2019-10-16 | 21:02:14 اصيب شاب يبلغ من العمر ٢٧ عاما لاطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في بلدة ابو سنان...

كفر مندا: وقفة احتجاجية لموظفي المجلس المحلي رفضًا للاعتداء على بناية المجلس‎ 2019-10-16 | 20:47:45 شارك موظفي مجلس كفر مندا المحلي يوم الثلاثاء، بوقفة إحتجاجية أمام بناية المجلس...

وفاة مريانا ابو احمد من الناصرة جراء حادث طرق في رومانيا 2019-10-16 | 20:32:16 توفيت اليوم الأربعاء في مدينة الناصرة مريانا قاسم أبو أحمد، حرم الدكتور نعيم سعيد...

جمعية المهجرين تلتقي وفدا من منظمة "أناديكم" الإسبانية 2019-10-16 | 18:41:40 عقدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين يوم الإثنين ١٤ تشرين أول ٢٠١٩ لقاء مع مجموعة من...

تخلص فتى سقط في وادي قرب راموت 2019-10-16 | 18:39:10 افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:" طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص فتى...

العاصفة تتسبب بتطاير شادر وتكسير شواهد القبور في عرابة 2019-10-16 | 18:31:27 العاصفة القوية التي نشبت امس تسببت بتطاير شادر مما تسبب بتكسير شواهد لبعض القبور...

ام الفحم تشيع جثمان الشاب محمود اغبارية ضحية جريمة القتل 2019-10-16 | 16:57:35 شيع المئات من اهالي مدينة ام الفحم قبل قليل جثمان الشاب المرحوم محمود مفيد...

فرصة نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة تنتهي الخميس القادم 2019-10-16 | 12:38:08 تنتهي يوم الخميس المقبل المدة التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الى...

الشيخ علي الدنف من الرملة : اتمنى ان تكون محاولة اغتيالي اخر المحاولات واخر مشاهد العنف والجريمة في مجتمعنا 2019-10-16 | 12:25:21 وجه الشيخ علي دنف رئيس الحركة الاسلامية في مدينة الرملة , من المستشفى حيث يرقد...