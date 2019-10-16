اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, ابو, سنان,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا.
الشرطة باشرت التحقيق.
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