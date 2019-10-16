اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, ابو, سنان,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا.

اصيب شاب يبلغ من العمر ٢٧ عاما لاطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في بلدة ابو سنان ووصفت حالته بالخطيرة.

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