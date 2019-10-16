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اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في ابو سنان



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اصيب شاب يبلغ من العمر ٢٧ عاما لاطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في بلدة ابو سنان ووصفت حالته بالخطيرة.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا.


الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في ابو سنان




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