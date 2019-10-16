تحديد, موقف, نيمار, من, موقعة, ريال, مدريد,

كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الأربعاء، موقف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار تعرض لإصابة مؤخرًا مع منتخب السامبا، وأعلن ناديه أنه سيغيب لمدة 4 أسابيع، وسيتحدد موعد عودته للمباريات وفقًا لتطور حالته.لكن برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، قال اليوم الأربعاء إن نيمار سيكون لائقًا للمشاركة في المباريات، خلال 3 أسابيع فقط.وأضاف أن الدولي البرازيلي سيعود للعب مع سان جيرمان، قبل موقعة ريال مدريد، المقررة يوم 26 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.وكان الفريق الملكي قد تعرض لهزيمة قاسية (3-0)، على ملعب سان جيرمان، في الجولة الأولى للبطولة.