الرئاسة, التركية, تعلن, عن, موعد, اجتماع, أردوان, مع, الوفد, الأمريكي,

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اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، مع خادم...
أفادت وكالة "انترفاكس" الروسية بأن "الجيش السوري سيطر على قواعد أخلتها...
أعرب الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن أمل موسكو...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، أن...
وافق الملك الاردني على تمديد تأجير إسرائيل منطقة" الغمر" بعام اضافي وفق ما كشف...
أثارت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، التي استقالت من قناة "الجزيرة"، جدلاً...
أجرى الطبيب السوري المقيم في روسيا نديم نصر اليوسف، وهو أخصائي جراحة القلب...
يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد إيران هذا العام بنسبة 9.5%، في ظل العقوبات...
دعا رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة،...
أكدت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة وحدات من الجيش السوري على مدينة منبج ومحيطها...