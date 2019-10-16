الرئاسة, التركية, تعلن, عن, موعد, اجتماع, أردوان, مع, الوفد, الأمريكي,

اعلن ديوان الرئاسة التركية في انقرة ان الرئيس التركي رجب طيب أردوان سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو في أنقرة الأسبوع المقبل خلافا لما تم الإعلان عنه في وسائل الاعلام في وقت سابق. ويشار الى ان العلاقات بين البلدين تشهد توترا بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. وفي هذا السياق اعتبر الرئيس التركي أن أسرع حل للقضية السورية هو أن يلقي جميع المسلحين أسلحتهم وينسحبوا خارج المنطقة الآمنة في شمال سوريا الليلة. وأضاف أنه لا يمكن لأي قوة وقف العملية العسكرية موضحا انها ستنتهي عندما تكمل تركيا إقامة المنطقة الآمنة من منبج، حتى الحدود مع العراق.

وأكد أردوغان نواياه باستبعاد إجراء أي محادثات مع القوات الكردية السورية. وقال في خطاب أمام البرلمان ان هناك بعض القادة الذين يحاولون القيام بوساطة مبينا انه لم يحصل إطلاقا في تاريخ الجمهورية التركية أن تجلس الدولة على نفس الطاولة مع منظمة إرهابية.